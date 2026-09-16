Lionel Messi compra a modesto club del fútbol español

Lionel Messi que ya anunció su retiro de la Selección Argentina continua su expansión de propiedades. Su último movimiento empresarial fue adquirir al modesto CD Eldense; un club de Alicante como parte de su nuevo proyecto deportivo dentro del fútbol español.

Fuentes cercanas a la operación confirmaron que Messi concretó la adquisición total de las acciones del CD Eldense. Una movimiento que habla de la expansión que busca el astro argentino a través del fútbol en sueño español; lugar donde volvería tras jugar con el Inter Miami.

La transacción comercial quedó sujeta a la aprobación definitiva por parte del Consejo Superior de Deportes. Esto debido a las restricciones que impone la legislación actual sobre la multipropiedad en el fútbol de España y el argentino ya tendría controlado el Unió Esportiva Cornellá.

Mientras los despachos gubernamentales evalúan la viabilidad legal de la operación corporativa, la inminente llegada del rosarino promete revolucionar los cimientos administrativos y deportivos de una institución que busca dar un salto cualitativo definitivo en su historia.

Lionel Messi ya tiene fecha para su despedida internacional

Lionel Messi es uno de los grandes futbolistas en la historia del fútbol. Su legado será eterno como cada uno de sus goles y asistencias. El argentino que ya tiene acordada su despedida de la Selección Argentina; tendría la fecha para despedirse de la afición más exigente que tuvo.

Lionel Scaloni DT de la Selección Argentina tendría preparada la próxima convocatoria para la fecha FIFA entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. En la misma estaría incluido Messi, para servir como homenaje a su despedida definitiva de su selección.

La intención principal de la dirigencia es otorgarle una celebración multitudinaria que esté a la altura de su legendaria trayectoria. el 30 de septiembre contra Bolivia, el 3 de octubre contra Burkina Faso y el 6 de octubre contra su similar de Benín.

Los encuentros se llevarán a cabo en Córdoba y el estadio Monumental de Buenos Aires. Está información es del periodista Federico Bueno, aún no está confirmada la presencia del '10' con la albiceleste; pero se cree que será el último capitulo internacional de Leo con Argentina.