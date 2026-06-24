​¿Julián Álvarez al Real Madrid? La contundente frase que desata la polémica

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Josep Pedrerol revela una exclusiva bomba en 'El Chiringuito': desde los despachos del Real Madrid aseguran que el Atlético de Madrid terminará vendiéndoles a Julián Álvarez. ¡Entérate de todos los detalles del mercado de fichajes!

​El mercado de fichajes en el fútbol español ha vuelto a saltar por los aires con una de las declaraciones más inesperadas y provocativas de los últimos meses. El encargado de soltar la bomba informativa no ha sido otro que Josep Pedrerol, director y presentador del célebre programa de debate deportivo 'El Chiringuito de Jugones'.

​Durante la última emisión del espacio televisivo, Pedrerol paralizó la mesa de debate para lanzar una exclusiva que involucra de manera directa a los dos colosos de la capital de España: el Real Madrid y el Atlético de Madrid, teniendo como eje central al delantero argentino Julián Álvarez.

​La exclusiva de Josep Pedrerol en 'El Chiringuito'

​La revelación, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales oficiales del programa, apunta a una enorme confianza dentro de la entidad madridista respecto al futuro del atacante campeón del mundo. Según las palabras del propio Pedrerol, la postura que se transmite desde los despachos de Valdebebas es clara y tajante:

​"El Atleti nos venderá a Julián Álvarez"

​Esta frase entrecomillada, compartida también en las plataformas digitales de 'El Chiringuito' (como se aprecia en la captura del programa 1001527575.jpg), refleja una presunta seguridad en el seno del club blanco de que los caminos del futbolista de la 'Albiceleste' y el Santiago Bernabéu terminarán cruzándose más temprano que tarde, a pesar de la histórica rivalidad vecinal.

​¿Es viable el fichaje de Julián Álvarez por el Real Madrid?

​El traspaso de un jugador clave de un equipo de Madrid al otro siempre viene acompañado de una gran dosis de morbo y complejidad institucional. Históricamente, los pactos de no agresión y las tensiones entre las directivas de Florentino Pérez y Enrique Cerezo han dificultado este tipo de operaciones. Sin embargo, en el fútbol moderno las voluntades de los jugadores y las necesidades económicas suelen dictar sentencia.