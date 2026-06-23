Atlético de Madrid responde a Julián Álvarez y al Barcelona

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El Atlético de Madrid no ha tardado mucho en responder por las declaraciones de Julián Álvarez en las que pedía un traspaso del club y anunciaba que quería cumplir su sueño, que es un secreto a voces está relacionado con el FC Barcelona.

La voz colchonera que se encargó de la respuesta fue Miguel Ángel Gil Marín, quien funge como consejero delegado del club rojiblanco y salió este martes 23 de junio a reprochar las palabras del argentino.

"Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián", dijo Gil Marín a EFE.

Atlético prepara una demanda a Barcelona por Julián Álvarez

Gil Marín no solo apuntó directo al delantero, sino que también tuvo su dardo puntual al club azulgrana a quien acusó de ser deshonestos y quiso comparar la situación con lo vivido la temporada pasada con Nico Williams el año pasado.

"Vamos a presentar una denuncia ante la FIFA por negociar con Julián con contrato en vigor. El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define", dijo.

Al mismo tiempo, según sus palabras, los culés también han engañado al futbolista: "Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados".

Ahora mismo, Julián Álvarez tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y tienen una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros, una cantidad que Barcelona no estaría dispuesta a pagar bajo ninguna cirscuntancia.