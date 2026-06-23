Jorge Messi recibió el alta médica y ya se recupera en Rosario

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Mientras la atención del planeta entero está puesta en los terrenos de juego del Mundial 2026, el entorno más íntimo de Lionel Messi jugaba en silencio un partido mucho más importante y delicado. Tras días de profunda preocupación y absoluto hermetismo, la familia del astro argentino finalmente respira con tranquilidad.

Jorge Messi, padre y representante del capitán de la Selección Argentina, recibió el alta médica este lunes luego de haber permanecido internado durante varios días debido a un problema de salud. Aunque los detalles específicos de su cuadro clínico se mantuvieron bajo estricta reserva familiar, la noticia de su internación había encendido las alarmas en el círculo cercano del futbolista en un momento de altísima exigencia competitiva y emocional.

La confirmación de la mejora en la salud del rosarino de 68 años llegó a través del periodista de espectáculos Ángel de Brito, quien mantiene un vínculo cercano con el entorno de los Messi.

Según informó el comunicador, Jorge Messi abandonó el centro asistencial donde se encontraba bajo estricta observación médica y emprendió el regreso a su natal Rosario, donde completará el proceso de recuperación en la comodidad de su hogar y rodeado de sus afectos.

Tranquilidad en un momento clave

La evolución favorable de Jorge Messi no solo trae paz a sus hijos y esposa, sino también al búnker de la Selección Argentina. Para Lionel Messi, cuyo rendimiento y enfoque mental son vitales en la cita mundialista, saber que su padre y pilar fundamental está fuera de peligro resulta un bálsamo invaluable en plenas instancias definitivas.

La comunidad del fútbol y los millones de fanáticos que siguen los pasos del "Diez" en esta Copa del Mundo celebraron la noticia en redes sociales, enviando mensajes de apoyo para el patriarca de la familia. Con la salud de su padre en franca mejoría, Messi podrá enfocarse plenamente en el objetivo deportivo, sabiendo que la batalla más importante en casa ya se empezó a ganar.