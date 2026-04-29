Fútbol Español: Sanción histórica a Esteban Andrada tras puñetazo brutal

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La Real Federación Española de Fútbol impuso un castigo contundente luego de una agresión sin precedentes. En el S.D. Huesca vs Real Zaragoza del pasado fin de semana; todo se salió de control cuando Esteban Andrada agredió con un puñetazo a un jugador rival.

Esteban Andrada recibió 13 juegos de suspensión tras el incidente en el derbi aragonés. La resolución incluye 12 encuentros por la agresión directa y 1 adicional debido a la doble amonestación recibida antes de perder el control físico. Una de las sanciones más severas en España.

El reporte del Comité de Disciplina resaltó que el golpe provocó un hematoma en el pómulo de Jorge Pulido. El árbitro Arcediano Monescillo detalló en el acta la gravedad de la acción, lo que impidió una reducción de la pena pese al arrepentimiento mostrado por el futbolista.

Pese a las disculpas de Andrada, tanto públicas como privadas a través de un mensaje telefónico, la sanción se mantiene firme para el cierre de temporada. El entorno del Zaragoza asume con resignación la pérdida de su pieza clave, mientras la categoría refuerza su política de tolerancia cero.

¿Por qué sancionaron a Esteban Andrada con 13 juegos?

El incidente estalló en los minutos finales del derbi entre Huesca vs Zaragoza tras una jugada polémica. El portero Esteban Andrada, quien ya tenía una tarjeta amarilla, abandonó su área para reclamar una acción, terminando en un empujón directo contra el capitán rival, Jorge Pulido.

Tras el contacto, el árbitro Arcediano Monescillo mostró la segunda tarjeta amarilla y la consecuente expulsión del guardameta argentino. En ese instante, Andrada perdió el control, corrió hacia Pulido y le propinó un violento puñetazo en el rostro que le generó un hematoma en el pómulo.

La agresión desató una tangana multitudinaria en el terreno de juego, involucrando a jugadores de ambos equipos. Como resultado del desorden, otros futbolistas como Dani Jiménez y Tasende también recibieron sanciones, aunque menores, por su participación en los enfrentamientos posteriores.