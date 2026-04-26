Final de furia en Segunda: tres expulsados y una agresión que empaña el fútbol español

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser una vibrante edición del derbi aragonés en la recta final de LaLiga Hypermotion terminó convirtiéndose en un bochornoso espectáculo de violencia. El partido entre el Real Zaragoza y la SD Huesca se vio ensombrecido por una trifulca de grandes proporciones protagonizada por el arquero argentino Esteban Andrada, cuyo arrebato de ira ha dejado al mundo del fútbol en estado de shock.

El detonante: un minuto 98 para el olvido

La tensión, que ya era máxima debido a la desesperada lucha del Zaragoza por evitar el descenso, alcanzó su punto de ebullición en el tiempo de descuento. Mientras el colegiado Arcediano Monescillo se dirigía al monitor del VAR para revisar una acción polémica en el área, el clima se rompió por completo.

Andrada, exfigura de Boca Juniors y Lanús, abandonó su área para protestar en el centro del campo. En medio de los reclamos, el guardameta empujó de forma sorpresiva a Jorge Pulido, capitán del Huesca. La acción le valió de inmediato la segunda tarjeta amarilla, pero la expulsión, lejos de calmar los ánimos, fue el catalizador de un desastre mayor.

Batalla campal y agresión en el césped

Tras ver la tarjeta roja, Andrada perdió los estribos de manera definitiva. Antes de enfilar el túnel de vestuarios, regresó hacia Pulido y le propinó un puñetazo directo al rostro. El impacto derribó al defensor local, quien quedó tendido en el césped con una evidente inflamación y el ojo morado.

Este acto de agresión desató una batalla campal. Jugadores de ambos banquillos, integrantes de los cuerpos técnicos y auxiliares saltaron al terreno de juego en una mezcla de empujones, gritos e intentos desesperados por separar a los protagonistas.

El descontrol fue tal que el árbitro tuvo que repartir más sanciones: además de Andrada, fueron expulsados el lateral del Zaragoza, Dani Tesende, y el portero suplente del Huesca, Daniel López, por su participación en los disturbios.

Un futuro sombrío para el Zaragoza

El incidente ocurrió con el marcador 1-0 a favor del Huesca, gracias a un gol de penalti de Óscar Sielva. Esta derrota deja al Real Zaragoza en una situación crítica: ocupan la posición 21 de 22 en la tabla, con apenas 35 puntos y el abismo del descenso cada vez más cerca.

Las consecuencias para Andrada podrían ser devastadoras. Según el reglamento disciplinario, el arquero se enfrenta a una posible sanción que oscila entre los 4 y 12 partidos de suspensión.

De confirmarse el castigo más severo, el argentino no volvería a jugar en lo que resta de la temporada e incluso podría ver afectada su participación tras el receso mundialista, dejando a su equipo sin su portero titular en el momento más delicado de su historia reciente.

Impacto en redes y opinión pública

Las imágenes de la agresión no tardaron en hacerse virales, generando una condena unánime por parte de analistas y aficionados. En una temporada donde la competitividad en la Segunda División es extrema, el nombre de Esteban Andrada se ha convertido en tendencia por las razones equivocadas, dejando al Real Zaragoza con la difícil tarea de recomponerse moralmente para intentar una salvación que, tras lo visto en El Alcoraz, parece una misión casi imposible.