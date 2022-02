El Barcelona tiene un problemón en la defensa: Araújo no llega al partido contra Napoli

Fútbol Español

Miércoles 16| 1:29 pm





A solo un día de recibir al Nápoles en el Camp Nou, el Barcelona se topa con un gran problema, este jueves a las 18:45 horas, en el partido correspondiente a la ida de los 'play offs' de la Europa League. Xavi Hernández se ha quedado con muy pocas opciones para configurar su zaga defensiva y el entrenador catalán estará obligado a sacar su pizarra y buscar alternativas para que el equipo pueda ser confiable a nivel defensivo cuando no contará con algunos jugadores que, en teoría, son titulares indiscutibles.

Este lunes, el Barça confirmó a través de un comunicado que Ronald Araújo está lesionado. En concreto, la entidad catalana anunció que "las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que el jugador del primer equipo R. Araujo tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda. La evolución marcará su disponibilidad". Así pues, el central charrúa es baja casi segura para la visita del Nápoles al Camp Nou de esta semana. Podría forzar con tal de llegar al choque, pero también es una posibilidad muy arriesgada que podría terminar pasándole factura al jugador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FC Barcelona (@fcbarcelona)

Así pues, Xavi tiene que armar dos planes, uno por si Araújo está disponible y el otro sin contar con el internacional con Uruguay. De llegar al partido, no hay dudas de que formará parte de la zaga defensiva junto a Gerard Piqué, como han venido jugando ambos en las últimas semanas. Si no está disponible, comenzarán los problemas porque la única opción disponible en el banquillo es la de Eric García, quien tuvo una noche de espanto contra el Espanyol en el derbi catalán.

Sin embargo, en teoría, a Xavi no le queda de otra que jugar con Eric como acompañante de Piqué, porque la otra alternativa es un Òscar Mingueza que lleva semanas en el banquillo y no tiene la confianza del entrenador. Clément Lenglet y Samuel Umtiti, los otros dos centrales del conjunto culé, están también en la enfermería y no llegarán a tiempo para el partido.