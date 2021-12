Courtois: Por noches como esta me hice futbolista

Fútbol Español

Domingo 12| 9:57 pm





(EFE).- El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, aseguró, tras la victoria por 2-0 contra el Atlético de Madrid, que se hizo futbolista “por noches como esta”, en referencia al ambiente vivido en el Santiago Bernabéu.



“Por eso me he hecho futbolista. Por noches como esta, por poder disfrutar de un Bernabéu lleno. Ojalá pronto se acaben las obras para poder disfrutar con más gente. Es superbonito y vamos a intentar dar más alegrías a nuestra afición para en mayo celebrar algún título”, dijo en Real Madrid TV.



Un Courtois que analizó el partido: “Anticipamos el 5-3-2 de ellos y sabíamos que también podrían jugar en 4-4-2, pero practicamos las dos cosas. Al principio era buscar un poco donde había los huecos y eso hicimos. Hemos tenido el control del balón y no nos hemos metido en su juego de peleas, de luchar y de duelos”, comentó.



“El primer tiempo fue tranquilo para mí, solo estar atento con el pie ayudado al equipo. En la falta de Griezmann estuve bien posicionado y con mi altura era una buena parada. Ellos salieron intensos en la segunda parte y las dos paradas fueron buenas. Ese es mi papel y siempre estoy al 100 por 100, concentrado de principio a fin”, completó.



El belga habló del caluroso abrazo de Carlo Ancelotti y Luis Llopis, entrenador de porteros, tras la victoria: “Carlo no ha dicho mucho, solo con el abrazo profundo sabes lo que quiere decir, igual que Llopis. Estamos trabajando día a día para hacer esas paradas y ayudar al equipo. Contento por otra portería a cero y otra victoria”, dijo.



Además, Courtois comentó entre risas la parada al portugués Joao Félix ya en el descuento que sacó con la cara: “Vi que Joao feliz estaba solo, me acerqué a él para hacerme grande y eso incluye la cabeza. No pasa nada” (ríe), declaró. EFE