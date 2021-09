Murillo sobre el césped del Bernabéu: "He jugado en campos de arena"

Fútbol Español

Miércoles 8| 11:17 am





El futbolista Jeison Murillo, de nacionalidad colombiana, que podría estrenarse este curso con la camiseta del Celta de Vigo en el partido del próximo domingo contra el Real Madrid, dijo estar convencido de que el césped del estadio Santiago Bernabéu estará "en las mejores condiciones" para el encuentro.







"He jugado en campos de arena, no será un problema. El Bernabéu va a estar en las mejores condiciones y van a hacer lo posible para que así sea. Es uno de los mejores estadios del mundo y harán lo posible para que el regreso de sus aficionados sea el mejor", comentó a un grupo de periodistas.







Admitió que le hubiera gustado enfrentarse al francés Kylian Mbappé, al que el conjunto blanco intentó contratar en este mercado de fichajes, y no cree que a su equipo le vaya afectar la historia reciente en el estadio del Real Madrid, donde los celestes no ganan desde 2006.







"Todos sabemos lo que significa el Real Madrid, los jugadores que tiene, sus cualidades y características. Para nosotros como profesionales es lindo enfrentarse a los mejores jugadores. Hay que prepararse bien y estar concentrados, con la personalidad y la madurez correctas", afirmó.







Murillo, que apunta al once titular como central, es consciente de que no han tenido las "mejores presentaciones" contra el Real Madrid en estas últimas campañas, pero justificó que todos los partidos son "diferentes".







Por ello, "lo pasado, pisado. Vamos a preparar este partido de la mejor forma para poder revertir esa situación", subrayó, y confesó que le hubiese gustado medirse al todavía delantero del PSG porque los profesionales del fútbol deben estar "preparados para enfrentarse a cualquier rival", concluyó.

EFE