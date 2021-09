Javier Tebas: "Es tan peligroso tanto lo del PSG como lo de la Superliga"

Fútbol Español

Martes 7| 9:37 am





El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo este martes que para él "es tan peligroso lo que están haciendo tanto el PSG como la Superliga" y que frente a la salida de grandes figuras como Lionel Messi y Sergio Ramos el torneo "va a tener la oportunidad de crecer con muchos jugadores jóvenes".



"No solo echo de menos a Messi y a Ramos, echo de menos a Cristiano, a Ronaldo. Nadie es imprescindible, me preocupa trabajar en crecer", manifestó Tebas, en la presentación del álbum de cromos Panini de la temporada 2021-22 de la Liga española de fútbol.



El dirigente de LaLiga ironizó, asimismo, sobre la plantilla del Paris Saint Germain, de la que dijo que "parece La Liga de las Leyendas por la edad de algunos de sus jugadores".



Respecto al club parisino Tebas declaró que "hay unos datos objetivos que no son sostenibles" en su proyecto. "Actualmente el PSG gasta más de 500 millones de euros en salarios, con las pérdidas por el Covid y la disminución en los ingresos de televisión en Francia, eso es insostenible", sostuvo el dirigente español.



"Nosotros denunciamos al PSG y al (Manchester) City hace unos años y evidentemente es algo que volveremos a iniciar", recalcó Tebas sobre su cruzada en contra de los denominados clubes-estado a los que denominó como "enemigos" al igual que la Superliga.



Sobre el desarrollo de esta temporada y la lucha por el título de LaLiga, Tebas analizó que nuevamente habrá una competencia reñida y la definición se dará sobre el final de la campaña. "Lo que está pasando en las últimas temporadas va a seguir ocurriendo. Vimos al Sevilla el año pasado peleando por el título hasta la penúltima jornada y creo que se va a repetir esta situación, no sé si con el mismo Sevilla u otros clubes", manifestó.



En cuanto al aplazamiento de los partidos Sevilla - Barcelona y Villarreal - Alavés, que minutos después de terminarse el evento fue confirmado tras el fallo del Consejo Superior de Deportes (CSD) a favor de LaLiga, Tebas había asegurado que de ser positiva la petición hablarán con los clubes "para fijar las fechas idóneas". EFE