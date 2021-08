El Elche resiste el acoso y frena al Sevilla

Fútbol Español

El Elche logró frenar en el Martínez Valero la racha triunfal en el campeonato del Sevilla (1-1), que no supo transformar su claro dominio en el juego, sobre todo en la segunda parte, en claras ocasiones de gol.



Tras una primera parte de poder a poder, en la que el conjunto ilicitano logró adelantarse en el marcador, el Sevilla fue amo y señor del juego en el segundo acto ante un rival desfondado que, sin embargo, supo juntar sus líneas para no pasar demasiados apuros.



El conjunto de Julen Lopetegui quiso demostrar su poderío desde el primer instante acorralando al Elche en su campo.



El conjunto sevillista bloqueó la salida de balón de su rival y abrió el campo con Suso y Óscar, mientras En-Nesyri se insinuaba amenazante a la espalda de la defensa local.



El dominio del Sevilla estuvo a punto de traducirse en gol a los tres minutos, cuando Óscar estuvo a punto de marcar con un disparo que se estrelló en el palo tras un mal despeje de Roco.



El Elche, aturdido, encontró auxilio en una acción personal de Mojica, que acabó con un remate de Guti que salvó Bono. La jugada dio confianza al Elche, que segundos después estuvo a punto de marcar con un nuevo disparo de Diego González que de nuevo sacó con reflejos el portero marroquí.



El cuadro local, crecido, encontró el gol a la tercera en un pase de fantasía de Fidel al espacio que Roco, un central descolgado en ataque, aprovechó para batir a Bono. El tanto espoleó al Sevilla, que buscó igualar de forma inmediata con un disparo de Jordan y un cabezazo de En-Nesyri.



El Elche dio un paso atrás y cedió el control del juego a su rival, pero no renunció a contragolpear. El equipo de Escribá rozó el segundo en una nueva jugada de Mojica, que Benedetto estuvo a punto de convertir en gol.



Cuando más atascado estaba el Sevilla, una acción de estrategia rescató al equipo. En-Nesyri apareció en el área para rematar con potencia una falta lateral, a cinco minutos para el descanso.



El Elche, que perdió a Lucas Boyé por lesión, reaccionó con coraje y rondó el tanto en los últimos segundos en dos saques de esquina que se pasearon por el área de Bono.



El Sevilla volvió a tomar el mando tras el descanso y amenazó con un par de llegadas que no pudo culminar En-Nesyri en boca de gol.



Escribá reaccionó y cambió el sistema con la entrada de Palacios por Verdú, pasando a jugar con defensa de cuatro, lo que le permitió a su equipo equilibrar el juego y quedar menos expuesto en las bandas.



Lopetegui también agitó el partido aumentando la potencia de fuego de su equipo con la entrada de Papu Gómez, Lamela y Mir, quien nada más saltar al campo erró una clara ocasión tras un contragolpe conducido por Suso.



El conjunto hispalense, en el que debutó Delaney, aprovechó la profundidad de su banquillo y el cansancio físico del Elche, que apenas pudo defenderse con el balón, para inclinar definitivamente el partido hacia el área ilicitana.



El monólogo ofensivo del Sevilla no se transformó, sin embargo, en ocasiones de gol y el Elche supo proteger sin excesivos agobios un punto que le sabe a victoria.



- Ficha técnica:



1 - Elche: Kiko Casilla; Gonzalo Verdú (Palacios, m. 53), Roco (Josema, m. 65), Diego González; Josan, Raúl Guti, Marcone, Fidel, Mojica; Benedetto (Carrillo, m. 65) y Lucas Boyé (Pere Milla, m.31).



1 - Sevilla: Bono; Jesús Navas, Diego Carlos, Rekik, Acuña; Fernando, Jordán (Delaney, m. 68), Rakitic (Rafa Mir, m. 60); Suso (Papu Gómez, m. 60), Óscar (Lamela, m.60) y En-Nesyri (Idrissi, m. 86).



Goles: 1-0, min.10: Roco. 1-1, min.40: En-Nesyri.



Árbitro: Pizarro Gómez. Mostró tarjeta amarilla a Fidel y Gonzalo Verdú, del Elche.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Santander disputado en el estadio Martínez Valero de Elche ante 10.385 espectadores.