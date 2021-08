Tres puntos importantes en medio de la vorágine Mbappé

Fútbol Español

Viernes 27| 10:37 am





Mientras se apura el mercado y el nombre del francés Kylian Mbappé copa la atención con un fichaje que reactiva al Real Madrid y el poderío de LaLiga, el Benito Villamarín acoge un duelo con puntos importantes entre Betis y Real Madrid, con sus plantillas intentando aislarse de la vorágine tras un inicio irregular de temporada.



El madridismo ha recuperado la ilusión de un plumazo. Las esperanzas regresan con un nombre propio, Kylian Mbappé, el nuevo 'galáctico' con el que el Real Madrid da un salto de calidad para volver a conquistar títulos tras un año en blanco. Mientras se cierran los detalles de una operación que pasa a ser la más trascendente de las dos etapas de Florentino Pérez, a la altura de las de Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario o Cristiano Ronaldo, el equipo de Carlo Ancelotti encara un partido con muchas bajas y la necesidad de vencer.



Si no quiere ver como el Atlético de Madrid y el Sevilla abren brecha a la tercera jornada, el Real Madrid debe reaccionar a su primer tropiezo, el empate cedido en la visita al Levante tras conceder tres goles y con graves errores defensivos por corregir.



Y lo tendrá que hacer repitiendo el mismo mal del pasado curso, las bajas por lesión. Las seis ausencias del duelo ante el Levante se pueden ampliar con el positivo de Lunin en coronavirus y las molestias de Nacho Fernández. Se sumarían a Ferland Mendy, Toni Kroos, Luka Modric y Dani Ceballos, más la duda por resolver de Marcelo recién recuperado de su lesión muscular.



Ancelotti apostará ya por Dani Carvajal, tras su reaparición en el Ciudad del Valencia, como titular en el lateral derecho buscando mayor estabilidad y ubicará por primera vez en la temporada a David Alaba como central. La opción de Miguel Gutiérrez gana opciones para el lateral izquierdo ante el estado de Marcelo. Aunque la gran decisión por tomar por el técnico italiano llega en el tridente ofensivo. El bajo rendimiento de Eden Hazard y el gran estado de Vinicius provoca el debate.



Mientras el belga mejora su físico pero sigue sin desequilibrar, aportar gol ni asistencias, el brasileño ha bordado el fútbol saliendo desde el banquillo. Tres goles en 55 minutos en las dos primeras jornadas y una evolución en la definición, su cuenta pendiente, le convierten en el gran protagonista del inicio de curso del Real Madrid. Tiene opciones de titularidad junto a Gareth Bale y Karim Benzema aunque Ancelotti mostrará la forma de gestionar la recuperación de Hazard.



En el caso de la formación bética, dos empates a un tanto, el de la primera jornada en Mallorca y en la segunda como local ante el Cádiz, no dejan buen sabor de boca tras dos partidos en los que los verdiblancos llevaron la iniciativa casi siempre pero también tuvieron problemas en la defensa y en el ataque.



Ahora, el equipo del chileno Manuel Pellegrini repite en Sevilla y ante uno de los grandes del torneo, frente al que ha competido muy bien en los últimos cursos. Hace dos campañas se impuso 2-1 un 8 de marzo de 2020, en el último partido de LaLiga disputado con público antes del confinamiento por la pandemia, y en la pasada vencieron los madridistas 2-3 en un partido con muchas alternativas.



Con una plantilla y equipo aún en formación, Pellegrini sigue sin contar con el lateral izquierdo Alex Moreno, quien se lesionó en la primera jornada. Tampoco con el mediapunta mexicano Diego Lainez, que se recupera de un problema de tobillo que se produjo en Tokio 2020 en el encuentro en el que ganó la medalla de bronce; ni con el lateral derecho senegalés Youssouf Sabaly, uno de los refuerzos de este curso pero lesionado de gravedad en la pretemporada.



Sin el delantero Loren Morón, cedido al Espanyol, el técnico chileno ya tiene a las últimas incorporaciones, el central argentino Germán Pezzella y el delantero brasileño Willian José, aunque, en el caso del jugador cedido por la Real Sociedad, aún ni se ha entrenado con el grupo.



Otros que llegan justo son los que salen de recientes lesiones, como el central Marc Bartra, el centrocampista Víctor Camarasa o el extremo Rober González, éste incluido por Luis de la Fuente entre los convocados para los próximos compromisos de la sub-21. Así, la alineación titular no diferirá mucho de la utilizada ante el Cádiz, aunque el argentino Guido Rodríguez podría tener sus primeros minutos del curso en el centro del campo, en detrimento del mexicano Andrés Guardado, y también se puede dar la vuelta al extremo derecho de Aitor Ruibal.







- Alineaciones probables:



Real Betis: Rui Silva; Montoya, Edgar, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez, Canales; Aitor Ruibal, Fekir, Juanmi; y Borja Iglesias.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez; Casemiro, Valverde, Isco; Bale, Hazard o Vinicius; y Benzema.



Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Las Palmas).



Estadio: Benito Villamarín.



Hora: 4:00 pm.

EFE