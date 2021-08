Lecomte: "El Atlético es un reto para saber de lo que soy capaz"

Fútbol Español

Viernes 20| 10:06 am





Benjamin Lecomte, el nuevo portero del Atlético de Madrid, es un "chico simple y trabajador", según expuso el propio guardameta, de 30 años, cedido por una temporada desde el Mónaco, expectante por poder entrenar a diario con Jan Oblak, "uno de los mejores", y ante el reto de "saber" de lo que es "capaz".







"Para mí es un orgullo jugar en el Atlético de Madrid, un club maravilloso con una gran historia. Tengo muchas ganas de descubrir todo en este club", explicó en declaraciones a los medios oficiales del equipo el portero francés, que completó este viernes su segundo entrenamiento a las órdenes de Diego Simeone y al lado de Oblak.







"Trabajar con el 'Cholo' es algo bastante increíble. Le respeto muchísimo por todo lo que ha hecho por el fútbol. Desde fuera se ve cómo le transmite su pasión a los jugadores y eso es lo que hace que el Atlético tenga esa identidad", valoró.







"Y Oblak es uno de los mejores porteros del mundo. Poder trabajar con él todos los días y aprender de él me va a venir muy bien para mi progresión como portero. Además, también es un reto para mí, para saber de lo que soy capaz y de poder aportar todo lo posible al equipo", remarcó Lecomte, listo ya para competir ante el Elche el próximo domingo en el estadio Wanda Metropolitano.







"Cuando el Atlético te llama es algo realmente grandioso por todos los grandes jugadores que hay en este club. El Atleti es una forma de vida. Siempre me ha atraído su estilo de juego, los aficionados, el estadio, con un ambiente increíble. Tengo muchas ganas de vivirlo en primera persona. Será fantástico", aseguró.







Lecomte ha iniciado ya su adaptación. "Es verdad que para integrarse siempre es más fácil tener compañeros que hablen el mismo idioma. Conozco a Thomas (Lemar) de la selección y Geoffrey (Kondogbia) porque sigo mucho a todos los jugadores franceses. Con Yannick (Carrasco) ya he jugado contra él. Los tres jugaron en el Mónaco (el club del que también procede él) y seguro que es más fácil para mi integración", apuntó. EFE