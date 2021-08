El Madrid insistirá con Mbappé hasta el final

Fútbol Español

Aunque la Cadena SER adelantaba anoche en El Larguero que Mbappé le ha comunicado al vestuario del PSG que no le queda más remedio que quedarse esta temporada en París para finalizar su contrato, en el seno del Real Madrid siguen sin arrojar la toalla en su intento por contratarle de aquí al cierre del mercado de fichajes (31 de agosto). De hecho, se valora que lo que ha hecho Mbappé es "lo más inteligente", dado que un consejo que se le dio en las negociaciones con Kylian es que no se declarase en rebeldía en ningún momento y que en todo caso forzase una reunión con Al-Khelaïfi para explicarle su deseo, dado que el PSG solo daría luz verde a su marcha por una cuestión de agradecimiento al chaval por los servicios prestados en estos cuatros años, pero nunca por dinero dado que eso al PSG no le hace falta y nunca ha querido mostrar debilidad en ese aspecto al ser un club-Estado. En la entidad madridista creen que "de aquí al día 31 todavía pueden pasar cosas y además los pitos del otro día a Kylian en la presentación del equipo juegan a su favor en su deseo de no renovar y salir de allí lo antes que pueda".

La prueba de que el Madrid no se rinde con este fichaje estratégico es que ayer movió toda su maquinaria para dejar claro que no pensaba fichar a Cristiano este verano ni siquiera como Plan B, hasta el punto de involucrar a Ancelotti con un tuit personal desechando esa posibilidad. La razón es que el presidente y la junta directiva entendieron que coquetear con la opción de Cristiano era transmitir que se daba por perdido a Mbappé, cosa que no responde a la realidad bajo ningún concepto. El Madrid lo va a intentar hasta el final.

Efectivamente, Mbappé está dolido no solo por esos pitos de parte de la afición del PSG (muchos de ellos venían de la parte de los ultras que curiosamente controla el club parisino) sino que al día siguiente reprodujeron en las propias redes sociales del PSG un vídeo con Mbapé saliendo por el túnel de vestuarios y escuchándose la pitada de fondo. No parece causal... Es una guerra de nervios para comprobar y pulsar cómo se tomaría la afición del PSG la venta de Kylian una vez contratado a Messi. De hecho, en el cartel elaborado por el club para hacer el Tour del Parque de los Príncipes, Messi está en el centro de la escena y Mbappé aparece a un lado y por detrás del argentino. Una encuesta de El Chiringuito a pie del estadio del PSG reflejó que ya hay muchos aficionados del equipo que prefieren que salga ahora Mbappé y deje un buen dinero en caja antes que dejarle ir gratis el año que viene.

En cualquier caso, el Madrid está tranquilo porque sabe que la voluntad del jugador es inquebrantable y que su decisión de llegar al Madrid, ahora o en 2022, es firme y definitiva. "Aunque no le dejen salir ahora, en un año será jugador del Madrid. Él decidió no renovar su contrato y es un chaval con las ideas claras y la cabeza muy amueblada. Si fuese por dinero ya habría firmado hace mucho tiempo". No olvidemos que el PSG le ofrece hasta 40 millones de euros netos por temporada (solo cobraría más que él Messi, 60, pero superaría los 37 de Neymar) y en el Madrid jamás se acercaría a esas cifras. Pero al chaval le motiva ser la cabeza del próximo proyecto del Madrid y no el tercero en el podio galáctico del PSG. La familia de Mbappé lleva semanas buscando casa por Madrid, exactamente en la urbanización de La Moraleja. Y no olvidemos que el Madrid tiene dinero ahora mismo en caja para hacer ahora un desembolso por si fuera necesario, aunque hasta ahora Al-Khelaïfi ha sostenido que no se sentarán a negociar dado que eso significaría que asumen que Mbappé está en venta. De aquí al 31 de agosto todavía pasarán cosas y el Madrid esta alerta...