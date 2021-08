Koeman: "Tenemos una plantilla muy fuerte y podemos ganar cosas importantes"

Fútbol Español

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró en la rueda de prensa previa al debut liguero ante la Real Sociedad, que pese a haber perdido a Leo Messi, el equipo azulgrana sigue siendo un claro aspirante a ganar títulos.



"Se ha hablado mucho de Messi. Es normal, es el mejor del mundo y ha demostrado durante muchos años su calidad para ganar muchos títulos. Pero por otra parte, no vamos a tenerlo más. Hay otros jugadores, tenemos una plantilla muy fuerte y podemos lograr cosas importantes. A partir de mañana, no hay excusas. Estoy convencido de que este equipo hará disfrutar a la gente", reivindicó.



En este sentido, Koeman pidió "no vivir del pasado" y aseguró estar "ilusionado", porque ve "futuro" en los numerosos futbolistas jóvenes que integran la plantilla.



Sin embargo, el preparador neerlandés admitió que ganar la Liga de Campeones "es otra cosa" y que, como siempre, la regularidad de la temporada la marcará la competición doméstica.



"Hay que pensar más en LaLiga, y en ese sentido somos un equipo fuerte. La Champions es otra cosa. Hay clubes que han ganado Champions sin tener el mejor equipo del mundo. Hay que coger confianza, y el inicio de Liga es importante", remarcó.



Por eso, Koeman dijo estar "ilusionado por empezar y hacerlo con 20.000 aficionados en el campo" este domingo. "Sabemos de la calidad de la Real, que el año pasado ya jugamos varios partidos contra ellos", añadió.



Para recibir al conjunto donostiarra, el entrenador del Barça adelantó que el centrocampista Frenkie de Jong ya está recuperado de la elongación en el gemelo que le impidió disputar el Trofeo Joan Gamper. Y también que el delantero Ansu Fati está en la recta final de su recuperación.



"Ansu ha dado bastantes pasos adelante, pero creo que si todo va bien puede estar en dos tres semanas entrenando con el grupo y jugar ya después del parón", comentó.



Sin Messi, el equipo tendrá, según Koeman "menos efectividad", y por eso les ha pedido "más efectividad" a todos sus jugadores, aunque cree que la llegada de Memphis Depay va a ser "muy importante" en este sentido y que Antonie Griezmann debe "dar un paso más" para liderar al equipo ahora que ya no está el astro argentino.



"Me encanta trabajar con Griezmann. Es jugador de equipo, ayuda sin balón, es una persona alegre... Seguramente va a ser más importante, sí. Puede que ocupe la posición de Leo, que da mucha más libertad. Y eso puede ser una ventaja para él", apuntó.



Con Ansu Fati y Philippe Countinho en la recta final de su recuperación y Ousmane Dembélé y Sergio Agüero lesionados, Ronald Koeman reconoció que va justo de efectivos en ataque y pidió un esfuerzo al club para fichar.



"Nos falta gente arriba. Falta Ansu, Dembélé, Coutinho, Agüero... Son de mucha calidad. Lo que tenemos delante es cortito. Nos conviene fichar a un delantero, pero todo depende de si podemos hacerlo por el 'fair play'. Si es posible, puede ser que fichemos un jugador arriba", afirmó.



En cualquier caso, Koeman se congratuló de que, gracias a que Gerard Piqué ha llegado a un acuerdo con el club para bajarse el sueldo, se ha podido inscribir a Memphis, Eric García y a Rey Manaj en LaLiga.



"Sabemos cual es la situación económica y el club necesita ayuda en todos los sentidos. Es muy importante y hay que destacar la actitud de Gerard, Roberto, Alba, Busi... Llevan muchos años aquí y quieren ayudar al club y demuestran que son gente de casa", concluyó. EFE