Giménez: "Crecer y seguir en el Atlético es algo inigualable"

Fútbol Español

Viernes 13| 3:04 pm





EFE.

"El fútbol es el hoy, no existe el ayer", remarcó José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, con el que ya divisa el inicio de la nueva temporada con "compromiso, ilusión, humildad" y una ampliación de contrato hasta 2025, de la que valoró que "crecer y seguir en este club es algo inigualable".



"Estoy muy contento. Al final, el Atlético de Madrid me acogió cuando era un niño (llegó con 18 años) y crecer y tener la oportunidad de seguir en este club es algo único para mí, que me pone muy feliz tanto a mí como a mi familia", expresó en declaraciones a los medios del conjunto rojiblanco, con el que debutó en 2013 y con el que ha ganado cinco títulos en ocho años.



"Sí lo soñé, pero jamás me imaginé poder vivirlo, poder jugar acá, seguir creciendo acá... Me pone muy feliz", insistió el central de 26 años, que remarcó que "uno siempre que tenga esta camiseta puesta va a dejar el alma para defenderla" y que ya aguarda el regreso de los aficionados a las gradas del Wanda Metropolitano.



"Hay algo que estamos esperando todos desde hace mucho tiempo. Es la realidad. Nos tocó vivir una situación muy compleja, muy difícil para el mundo, están las medidas tomadas para que el público vuelva a la cancha y eso para nosotros es un plus más. Sabemos lo que es jugar en el Wanda Metropolitano con nuestra gente, los rivales lo saben también y tenemos que aprovecharlo", valoró.



Entre los capitanes de la plantilla de "uno de los clubes más grandes del mundo", algo que disfruta "muchísimo", sabe "la responsabilidad que conlleva" y le "llena de orgullo", Giménez ya está listo para el inicio de la temporada del próximo domingo ante el Celta en Balaídos, donde su equipo inicia la defensa del título.



"El fútbol es el hoy, no existe el ayer. Nos van a juzgar y nosotros nos juzgamos por lo que pase hoy. Empieza una nueva temporada que vamos a afrontar con muchísimo compromiso e ilusión; entrenando y jugando con mucha humildad, con el compromiso de siempre, pensar en cosas positivas y en los objetivos por cumplir", remató Giménez.