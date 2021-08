Odegaard de nuevo en la rampa de salida

Fútbol Español

Viernes 13| 1:07 pm





El noruego Martin Odegaard está un año más en la rampa de salida del Real Madrid, tras no ser inscrito en LaLiga por el club para el estreno en Mendizorroza ante el Alavés y escuchar a su entrenador, Carlo Ancelotti, la dura competencia de "ocho jugadores" en su demarcación, para poder jugar.



El Real Madrid abre de nuevo la puerta de salida a Odegaard, que en horas puede definir su futuro con el Arsenal inglés, el último club en el que jugó cedido, a la espera de su decisión para la presente temporada.



"Lo ha hecho bien en pretemporada, he hablado con él y le he dicho que en su posición de centrocampista hay mucha competencia porque tenemos ocho. No es un descarte definitivo, es temporal", admitió Ancelotti en rueda de prensa antes de dejar claro que ha tenido que elegir y ha optado por otros futbolistas.



"El tema de Odegaard como Ceballos y Vallejo, el hecho de la no inscripción no es una cuestión técnica, es una circunstancia del momento porque no teníamos la posibilidad de inscribir a todos en este periodo, había que elegir y opté por Bale y Jovic. Puede ser que mañana pueda cambiar y hay tiempo hasta el 2 de septiembre", añadió. EFE