Simeone insiste con Kondogbia

Fútbol Español

Jueves 12| 4:41 pm





EFE.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este jueves con Geoffrey Kondogbia en el probable once titular para el debut en la Liga contra el Celta en Balaídos, con Marcos Llorente y Ángel Correa en la delantera y sin Luis Suárez ni Rodrigo de Paul, que apunta al banquillo en Vigo.



Aún sin Joao Félix, Marcos Paulo y Felipe Monteiro, dentro del proceso de recuperación de sus respectivas lesiones que los apartará de jugar el próximo domingo ante el conjunto celeste, Simeone ya traza su idea del once, con Kondogbia en el centro del campo del sistema 5-3-2 junto a Koke Resurrección y Thomas Lemar.



Ya recuperado de su lesión, Stefan Savic retornará a su sitio en el perfil derecho de la línea de tres centrales, con José María Giménez por el medio y con Mario Hermoso por la izquierda. A los lados, Yannick Carrasco y Saúl Ñíguez serán los elegidos, una vez que Kieran Trippier sigue su puesta a punto, tras sumarse hace una semana y media al equipo, al igual que Renan Lodi y Luis Suárez.



El goleador uruguayo no será titular en Vigo por ese motivo, con lo que Simeone apostará por Ángel Correa y Marcos Llorente en el ataque, según insistió en sus pruebas de la sesión de este jueves.