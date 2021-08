La devolución de las camisetas de Messi no supondrá grandes pérdidas

Fútbol Español

Miércoles 11| 9:05 am





Las camisetas del Barcelona de Leo Messi de la temporada 2021-2022 desaparecieron de las tiendas oficiales azulgranas al anunciarse su fichaje por el Paris Saint-Germain, y ahora Nike será la encargada de decidir su destino una vez el club se las haya devuelto, aunque no se calculan grandes pérdidas económicas en este sentido.







El Barça tiene aproximadamente dos meses para enviar el producto, según fuentes de la entidad, pero la cantidad de camisetas del seis veces Balón de Oro que se tendrán que devolver no será especialmente significativa a causa de que el nombre y el número generalmente se estampa en la misma tienda.







Así también lo aseguran responsables de las tiendas azulgranas, que explican que Nike les envía por un lado las camisetas sin personalizar y por el otro las láminas para hacerlo, y que consiguieron vender todas las camisetas de Messi de la temporada pasada.







Por lo tanto, tan solo se deberían devolver a la multinacional norteamericana aquellas del curso presente que los dependientes estamparon para que lucieran en las tiendas como reclamo para que los aficionados las compraran sin necesidad de hacer la cola de la estampación.







Este recurso comercial tan solo se utiliza, siempre según estas fuentes, con los mejores jugadores del equipo y es evidente que Leo Messi era el emblema por excelencia.







Por otro lado, los responsables dicen que las láminas con el número y el nombre se suelen recortar para poder reutilizarlas con otros jugadores y que no se devuelven a Nike. Esto es lo que sucedió con todos los jugadores referentes que se marcharon con anterioridad, como sucedió en el caso de Neymar, que otra vez se convertirá en compañero de Messi, esta vez en el PSG.







Según diferentes estudios, hasta ahora 8 de cada 10 camisetas que se vendían del Barça llevaban el '10' de Leo Messi, lo cual suponía unos ingresos de entre 20 y 30 millones por temporada para el club.







Este martes el especialista en la economía del Barça y director general de Diagonal Inversiones, Marc Ciria, explicó a EFE que la entidad está apostando mucho por Memphis Depay comercialmente y que él "podría llegar a vender 5 de cada 10 camisetas y así evitar que la caída de las ventas fuese más allá del 30% a corto plazo".







La primera equipación del Barça de la temporada 2021-2022 se puede comprar desde el 16 de junio. Así, la afición azulgrana prácticamente ha tenido dos meses para comprarla con el '10' de Messi en la espalda.







Este verano ha sido habitual verla por las calles de Barcelona mientras prácticamente todo el mundo daba por hecha la continuidad del rosarino. ¿Qué harán ahora con ella sus propietarios? EFE