Simeone observa la vuelta de Ancelotti y a un Koeman sin Messi

Fútbol Español

Lunes 9| 11:31 am





El 'decano' Diego Pablo Simeone empezará su décima temporada en LaLiga al frente del Atlético de Madrid, defendiendo el título alcanzado la pasada campaña, en un pulso con reencuentro con el italiano Carlo Ancelotti, que regresa al Real Madrid como relevo de Zinedine Zidane, y extendiendo el pulso con el neerlandés Ronald Koeman, al mando de un Barcelona sin Leo Messi.







Los banquillos de Primera División presentan pocos nombres nuevos para la campaña 2021-22, por no decir ninguno. Todos los entrenadores que han fichado esta temporada por algún club ya habían pasado por LaLiga en algún momento. Solo uno, Andoni Iraola, no tiene experiencia en la elite y se convierte en 'el benjamín' de la categoría al mando del recién ascendido Rayo Vallecano.







Estos son los hombres que están al frente de los veinte equipos que conforman la máxima categoría del fútbol español, ordenados en función de su posición la pasada temporada.

















DIEGO PABLO SIMEONE (ATLÉTICO DE MADRID)





'El Cholo' mira desde arriba al resto de sus compañeros. Empieza la campaña sentado en el trono de la Liga. Decano de la competición, está cada vez más cerca de convertirse en el Alex Ferguson argentino. Partido a partido, sumará su décima temporada al mando del barco rojiblanco y defenderá título de campeón doméstico tras un final de infarto que tuvo que decidirse en la última jornada.







Destacan en el argentino su capacidad de adaptación a la plantilla que tiene para encontrar y exprimir la mejor cualidad de cada futbolista en lo individual; así como formar un engranaje en el que el todo sea más importante que lo particular.







Es el líder indiscutible del vestuario y nadie encarna mejor que él el ADN rojiblanco. Las dudas se ciernen en torno a Joao Félix, que no acaba de dar el protagonismo y peso que se esperaba a su llegada y el rol que le otorgará al reciente fichaje Rodrigo de Paul, flamante campeón de Copa América con Argentina. Su misión: defender su trono y el del Atlético de Madrid.















2. CARLO ANCELOTTI (REAL MADRID)







Regreso de 'Carletto' al Real Madrid, el hombre de la Décima. Línea eminentemente continuista para sustituir a 'Zizou', que fue segundo de Ancelotti. Llega a la capital española tras una temporada y media en Inglaterra con el Everton en la que empezó fuerte con un James Rodríguez como figura principal pero donde el equipo acabó por desinflarse.







Rescindió su contrato en cuanto Florentino Pérez acudió a él y se pone de nuevo a los mandos de un Real Madrid obligado a reaccionar sin uno de los grandes referentes de los últimos años, su gran capitán, Sergio Ramos... el otro hombre de la décima. El austríaco David Alaba es el fichaje, por el momento. Está llamado a iniciar el cambio de ciclo del Real Madrid y a evitar el resultado de la temporada pasada, donde el conjunto blanco acabó sin levantar título alguno.







Campeón de Liga como entrenador en cuatro de las cinco 'grandes' europeas, pues lo hizo con el Milan (Serie A), Premier (Chelsea), París Saint Germain (Ligue1) y Bundesliga (Bayern Múnich), le falta hacerlo en LaLiga Santander para cerrar este círculo mágico.















3. RONALD KOEMAN (BARCELONA)







Dejó su cargo como seleccionador neerlandés a un año vista de la Eurocopa 2020 para coger las riendas del Barcelona. El mítico exjugador del Barça llegó para poner rumbo -en lo deportivo- a un club a la deriva en el que los problemas económicos, presidenciales y de renovación con Messi han copado casi todos los focos.







La caída en Champions frente al PSG y su acusada falta de autocrítica pusieron en duda su continuidad esta temporada tras la elección de Joan Laporta como presidente. No obstante sigue, y lo hace con el difícil reto de ser el primer entrenador del Barcelona en una temporada sin Leo Messi en 17 años.















4. JULEN LOPETEGUI (SEVILLA)







Desde 2019 Lopetegui manda en el Sevilla. Consiguió continuar con el idilio del club con la Liga Europa en 2020 tras imponerse al Inter de Milán. Finalizó en cuarta posición la última edición liguera y marcó el récord de puntos (77) en la historia del club hispalense, algo que sumó a su favor para que el club andaluz le ofreciese contrato hasta 2024.







A tan solo dos puntos del tercer clasificado, el Sevilla se mantuvo con opciones hasta el final para conseguir el título doméstico. Más allá de un buen papel en Liga, se espera de Lopetegui que pueda dar al Sevilla ese impulso que le falta para hacerse un hueco entre los grandes. Una buena participación en La Liga de Campeones parece ser el objetivo que busca un Sevilla que va a más desde la llegada del vasco al banquillo de Nervión.















5. IMANOL ALGUACIL (REAL SOCIEDAD)







Es el entrenador que todo aficionado 'Txuri Urdin' deseó para su equipo. Por su pasión y sus raíces. Vecino donostiarra desde siempre celebró como nadie, en un momento inolvidable en rueda de prensa, la victoria frente al Athletic Club que le dio la Copa del Rey 2019-2020, aplazada por la covid-19.







Quinto en LaLiga, la Real de Alguacil prometía más en los primeros compases de la temporada y sonaba como uno de los candidatos a disputar el título. Con contrato en vigor hasta 2023, quizá ese sea su próximo paso natural, disputar el título a los grandes.















6. MANUEL PELLEGRINI (BETIS)







El chileno regresó a LaLiga la pasada temporada para dirigir al Betis. Entrenador con una gran experiencia en los banquillos y con luces y sombras en su recorrido. Este último año, a pesar de no convencer en el inicio y de sufrir problemas de juego, consiguió dar con la fórmula adecuada y lideró a los béticos hasta una sexta posición que les permitirá jugar Liga Europa la próxima temporada. Disputar varias competiciones, en ocasiones, puede pasar factura por lo que habrá que ver como lo maneja Manuel Pellegrini.















7. UNAI EMERY (VILLARREAL)







Brillante campeón de la Liga Europa con un Villarreal sólido, Emery se corona como el entrenador con más títulos de esta competición. Llegó al club prometiendo el primer título europeo y lo consiguió. Efectividad 100%, pero en competiciones "cortas". Con contrato hasta 2023, jugará Liga de Campeones con el 'submarino amarillo', torneo que por el momento ha sido su 'Talón de Aquiles'.















8. EDUARDO COUDET (CELTA DE VIGO)







El argentino 'Chacho' Coudet firmó en noviembre de 2020 su llegada a Vigo y recuperó una buena versión del Celta, dando protagonismo al joven Brais Méndez en la medular y sacando la mejor forma de un Iago Aspas que no empezó del todo bien. Octavos en la clasificación tras un gran final de temporada. Venció y convenció.















9. ROBERT MORENO (GRANADA)







Se estrena como entrenador en LaLiga al frente de un gran Granada que llega de disputar Liga Europa donde cayó con el Manchester United y con el buen sabor que dejó su paso por la selección, tras ser segundo de Luis Enrique, como principal referente.







Su única aventura profesional como primer técnico de un club se dio en el Mónaco. Tiene el difícil reto de emular la exitosa etapa de un Diego Martínez que dejó al conjunto nazarí noveno y que tiene aspiraciones a seguir una senda de crecimiento.















10. MARCELINO GARCÍA (ATHLETIC CLUB DE BILBAO)







Entrenador revelación de la temporada pasada con un Athletic que iba a la deriva con Gaizka Garitano. Recogió el testigo del vasco y recuperó el carácter que los leones parecían haber perdido. Campeón de la Supercopa de España tras imponerse al Barcelona (3-2), volvió a dar un título al equipo de Bilbao e intentará alargar esta racha durante la temporada 2021-22.















11. JAGOBA ARRASATE (OSASUNA)







Será su cuarta temporada al frente del conjunto navarro. Finalizó en la zona media de tabla, en undécima posición tras un magnífico curso y con un gran mérito. Al frente de los rojillos, Arrasate tiene un bagaje positivo: 55 victorias, 33 empates y 38 derrotas. Esta es su última temporada con contrato en vigor.















12. ÁLVARO CERVERA (CÁDIZ)







Dos ascensos con el Cádiz le avalan como la mejor opción para el club. El año pasado renovó y tiene contrato para largo, hasta 2024. Zona tranquila de la tabla, duodécima posición en la pasada campaña. Buen balance para un recién ascendido. Se sabe a la perfección su apuesta futbolística y sus hombres lo cumplen a rajatabla. Tiene pendiente la asignatura de goles encajados (58), segundo equipo que más recibió.















13. JOSÉ BORDALÁS (VALENCIA)







Llega al caos singapuriense de Peter Lim, dueño del Valencia. Desde 2016 en el Getafe, consiguió el ascenso azulón a Primera división y con un juego de fútbol criticado por algunos pero efectivo, logró mantener al equipo del sur de Madrid en zonas más que nobles de la clasificación.







Su llegada a Mestalla debiera ser un paso adelante en su carrera a pesar de que el Valencia lleva en reconstrucción varias temporadas. Afronta el difícil reto de comenzar el proceso de revolución que devuelva al conjunto 'ché' a la zona a la que se supone que pertenece.















14. PACO LÓPEZ (LEVANTE)







Continuará una temporada más al frente del conjunto granota. Fichó en 2018, en la parte final de la temporada, y consiguió 27 de 29 puntos posibles para salvar al equipo del descenso. Se ha ganado curso a curso la continuidad por el buen rendimiento del cuadro granota. Tiene contrato solo por esta temporada, por lo que intentará conseguir un mejor puesto que el cosechado la pasada.















15. MÍCHEL (GETAFE)







Tras una temporada en territorio mexicano (Pumas UNAM) y otra alejado de los banquillos, el madrileño José Miguel González Martín del Campo 'Míchel' vuelve a Getafe para sustituir a Bordalás. Como entrenador no ha estado más de dos temporadas en ninguno de los equipos en los que ha entrenado. De momento, el exjugador del Real Madrid ha firmado por ese tiempo, hasta 2023.







Será su segunda etapa en el conjunto getafense, en el que estuvo entre 2009 y 2011. Primero salvó del descenso al equipo y luego le clasificó para la Liga Europa dejando un gran recuerdo.















16. JAVI CALLEJA (ALAVÉS)







Después de su curioso paso por el Villarreal, donde le despidieron y 50 días después le volvieron a contratar, fichó en 2021 por el Alavés. Participó en nueve partidos la campaña pasada al frente de 'El Glorioso' y consiguió rescatarlo del descenso y dejarlo a cuatro puntos. Calleja se las arregló para convencer a su plantilla y salvar la categoría, algo que buscará de nuevo esta temporada.















17. FRAN ESCRIBÁ (ELCHE)







Formó parte del equipo técnico del Atlético de Madrid y Getafe con Quique Sánchez Flores antes de iniciarse en solitario en 2011. Ya entrenó al conjunto ilicitano en la 2012-13, en Segunda división, y protagonizó la primera mejor vuelta de la historia de la categoría de plata -subió siendo líder desde la primera hasta a última jornada-.







En la 2014-15 se marchó después de un descenso administrativo. Volvió al Elche en 2021 y consiguió una victoria frente al Athletic Club que le ha valido la permanencia y su sitio para esta temporada, que afrontará con el mismo objetivo, salvar al equipo de la relegación a Segunda.















18. VICENTE MORENO (ESPANYOL)







Estuvo un año en la máxima categoría española al frente del Mallorca después de conseguir tres ascensos seguidos con los 'bermellones', pero no pudo aguantar en Primera.







Recaló al curso siguiente en el Espanyol y en su primera temporada consiguió de nuevo el ascenso directo. Dueño absoluto, junto al Mallorca, de la pasada temporada de Segunda División con un bloque muy característico que le llevó a Primera. Propuso un juego atrevido y vistoso que le convirtió en el equipo más goleador y menos goleado de la campaña.















19. ANDONI IRAOLA (RAYO VALLECANO)







Nuevo integrante de los banquillos de Primera. Debutará en la categoría reina como entrenador con el equipo que consiguió el ascenso frente al Girona. El objetivo del exjugador del Athletic Club es claro: mantener al conjunto rayista en la elite después de dos temporadas en la categoría de plata y que deje de ser un equipo 'ascensor' para asentarse en la elite del fútbol español.















20. LUIS GARCÍA PLAZA (MALLORCA)







Lideró al Mallorca la pasada temporada en su segundo ascenso personal a Primera división. En 2008 lo hizo al frente del Levante dando la campanada en la categoría de plata. Esta pasada campaña finalizó segundo empatado a puntos con el líder, el Espanyol. El equipo balear lleva cuatro ascensos en cinco años y la labor de Luis García será la de otorgarle ese equilibrio que tanto necesita para resguardar la categoría. EFE