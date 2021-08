El 'Kun' Agüero podría estar de baja hasta noviembre

Fútbol Español

Lunes 9| 6:19 am





El 'Kun' Agüero podría estar de baja unas diez semanas (hasta mediados de noviembre) a causa de una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha que ahora mismo no le permite apoyar el pie en suelo y que no le dejó estar presente ni en la rueda de prensa de despedida de Leo Messi ni en el Trofeo Joan Gamper.



El club azulgrana emitió un comunicado el domingo en el que se informó de su lesión, pero no concretó el tiempo de baja y lo dejó pendiente de la realización de más pruebas médicas.



Estas, según avanzaron diferentes medios, mostraron que la lesión era más grave de lo previsto inicialmente y que le puede impedir debutar con el conjunto de Ronald Koeman hasta el mes de noviembre.



Así, el nombre de Agüero se añade a la lista de la enfermería azulgrana, de la que también forman parte Ousmane Dembélé, Ansu Fati y Marc-André Ter Stegen. / EFE