Luis Abram: "Jugar en Europa es un sueño que tenía desde chico"

El central peruano Luis Abram, último fichaje del Granada, ha dicho este miércoles que "jugar en Europa es un sueño" que tenía desde que era pequeño y un reto que no le asusta y que se toma "con ilusión y alegría".



Luis Abram, de 25 años y que se ha comprometido con el club español para tres temporadas, se ha mostrado en su presentación oficial "muy feliz de estar aquí" y ha declarado que se decantó por la oferta rojiblanca porque le gustó "el proyecto del club" y porque encaja "en la idea" de juego que tiene el equipo.



El central ha reconocido que también fue "un factor importante" para elegir Granada las conversaciones que mantuvo con sus compatriotas Renato Tapia, que "está haciendo las cosas muy bien" en el Celta, y con Sergio Peña, exgranadinista que le comentó "cómo es el club" al que llega.



"Jugar en Europa es un sueño que tenía desde chico, algo que siempre quise hacer y que me llena de orgullo", ha añadido el peruano, que procede del Vélez Sarsfield argentino.



Luis Abram ha asegurado que no le asusta el salto a Europa, sino que es "un reto" que se toma "con ilusión y alegría".



En este sentido, ha manifestado que la principal diferencia que cree que hay entre el fútbol sudamericano y el español es que "aquí en Europa se juega más rápido, con menos toques".



El zaguero ha aseverado que a lo largo de su carrera estuvo con técnicos con una idea del fútbol "similar" a la de Robert Moreno, actual entrenador del Granada, que les pide "mucho juego de asociación y encontrar al hombre libre saliendo desde atrás".



"En los entrenamientos ya se notan los conceptos del técnico y poco a poco vamos a ir jugando como nos requiere Robert (Moreno). Vi al Granada la pasada temporada, jugó muy buena temporada y esperemos que ahora se repita e incluso mejorarla", ha sentenciado Luis Abrams.



El peruano se marca como objetivo a nivel personal adaptarse "al grupo" lo antes posible e ir ganándose "poco a poco la confianza del técnico", y a nivel colectivo "repetir lo que se hizo la temporada pasada, e incluso mejorarlo".



El director deportivo del Granada, Pep Boada, ha afirmado que Luis Abram es un jugador que "encaja" en lo que buscan "para el equipo", que están "muy contentos" con su fichaje y que va a aportar, entre otras cosas, "compromiso, velocidad y salida de balón".