Emerson: "Llego al Barcelona para pelear por un puesto"

El defensa brasileño Emerson Royal aseguró este lunes, en su presentación como nuevo jugador del Barcelona, que llega al conjunto azulgrana "para pelear por un puesto" en el lateral derecho, pese a que el club catalán tenga en sus filas "a los mejores jugadores".



"Tenía el sueño de estar aquí en el Barcelona. Yo hago un compromiso no solo con el presidente, sino con todos, de que todos los días que entre en el campo voy a ser mejor. Sé lo difícil que es estar aquí, trabajé mucho para ello y voy a aprovechar la oportunidad de la mejor manera posible", aseguró el zaguero sudamericano.



Emerson, de 22 años y procedente del Betis, enfatizó que "el trabajo no va a faltar" en su nuevo club, ya que el camino hasta hacer realidad el "sueño" de fichar por el Barça empezó "a los 9 años" en su Brasil natal, cuando comenzó a jugar al fútbol.



El propio presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, comparó a Emerson Royal con otros históricos laterales brasileños de la entidad, como Juliano Belletti o Dani Alves, que deben ser "una referencia" para el nuevo fichaje.



"Emerson Royal nos debe ayudar mucho a construir este proyecto deportivo que tenemos muchas ganas de ver triunfar", indicó Laporta, convencido de que "siempre que el equipo ha tenido un lateral polivalente, bueno, ha ido bien".



El defensa, que ha firmado hasta el 30 de junio de 2024 y tiene una cláusula de rescisión de 300 millones de euros, recogió el guante del presidente respecto a su ídolo Dani Alves y reveló que ha hablado con él tras su fichaje por el Barcelona.



"Me dijo que llegara aquí para hacer las cosas como vengo haciendo y que las cosas llegarán naturalmente", confesó Emerson desde la hierba del Camp Nou.



El lateral mostró también sus ganas de jugar con Leo Messi, aún sin contrato con el Barça, y contra quien perdió la reciente Copa América en un título que el argentino "se merecía".



"Jugar contra Messi es, si él esta bien, imposible. Porque es el mejor jugador del mundo y tiene la facilidad de hacer las cosas. Si te desconcentras un minuto te puede hacer mucho daño", precisó, después de enfrentarlo también en sus dos temporadas y media vistiendo la camiseta del Betis.



El brasileño finalizó el día de su presentación, que había empezado con un entrenamiento matutino, dejando un mensaje en catalán: "Estic molt feliç de estar a Barcelona" (estoy muy feliz de estar en Barcelona), apuntó con timidez. EFE