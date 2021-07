Bale se queda sin dorsal

Fútbol Español

Bale se ha quedado sin dorsal en el Real Madrid haciendo bueno aquel dicho: quien se fue a Sevilla… El galés ha perdido el once, el dorsal que le ha acompañado durante toda su trayectoria en el equipo blanco, desde 2013, y también en la selección. Su número fetiche, aunque en el Tottenham tuviera que llevar el 9, que era el que estaba libre cuando fue cedido (Kane lleva el 10).

En el Madrid, el 11 es propiedad de Asensio desde la pasada campaña, cuando Bale se fue de vuelta a Londres. Parece un detalle insignificante pero no lo es tanto, pues afecta a la mercadotecnia no sólo del jugador, sino también de la entidad.En estos momentos todos los dorsales (del 1 al 25) están cubiertos en el Real Madrid excepto el 16, que fue el que dejó libre Mayoral el año pasado cuando fue cedido al Roma. No sólo Bale, sino Ceballos, Odegaard y Jovic, todos los que vuelven de sus respectivas cesiones, tienen que volver a coger dorsal esta campaña (si es que se quedan).

El misterio quedó desvelado con Odegaard y Jovic en el partido de Glasgow ante el Rangers, en el que los futbolistas lucieron números en sus camisetas pero no nombres (pues siguen siendo provisionales). El noruego ha vuelto a coger el 21 y Jovic, el 18. Pero el 11 de Bale ya no está libre.

Hay una posibilidad. Tras la salida de Varane al Manchester United es muy posible que Casemiro coja el 5 que deja el francés. Ese es el dorsal con el que está jugando los últimos años en la selección brasileña. En ese caso quedará libre el 14 además del 16… Presumiblemente se los tendrán que repartir entre el galés y Ceballos.

Desde el entorno del galés ven el detalle de que haya perdido el dorsal como algo cómico. Le quitan importancia e incluso, en tono jocoso, barruntan que a lo mejor ser queda sin número alguno… "Pero seguro que en el Real Madrid", aseguran, confirmando la noticia adelantada por AS hace unos días según la cual Bale ha descartado salir cedido del Madrid para esta su última campaña de blanco.

Descarta también Bale la posibilidad de ir a la MLS, aunque tiene varias ofertas. Eso lo deja para el verano que viene, dándose así la posibilidad de seguir en activo, compitiendo a buen nivel, para jugar el Mundial de Qatar 2022, uno de sus grandes objetivos a partir de ahora.

Para Ancelotti, que Bale esté en la plantilla es una especie de bendición. Más allá de los problemas físicos que suele arrastras es, de sobra, el jugador con mejores números de cara al gol que tiene a sus órdenes. El año pasado hizo 16 en 1.667 minutos (uno cada 104); Benzema hizo 30, pero en 3.884 (uno cada 129 minutos).

El plan estratégico del propio club, además, confía en poder recuperar la mejor versión de Hazard y que forme un tridente con mucho nombre junto al propio galés y Benzema. Todo, a la espera de Mbappé. Pero, de momento, Bale tendrá que lucir el 14 o el 16… si Asensio no le devuelve el 11.