La venezolana Kika Moreno se despide del Deportivo

La venezolana Lourdes 'Kika' Moreno se despidió este lunes del Deportivo Abanca, en el que militó las últimas temporadas.



"Ha finalizado mi etapa en este gran club, quiero agradecerle al Deportivo por todo, a mis compañeras de quienes me llevo algo especial de cada una, gracias a la afición por apoyar cada partido y siempre estar presente. He conocido personas increíbles, he vivido momentos y experiencias únicas, las cuales perdurarán en mi memoria 'DEPOR' vida", escribió.



En sus redes sociales, la internacional venezolana se mostró agradecida al Deportivo por "un gran aprendizaje" tanto futbolístico como personal y desea al equipo coruñés "toda la suerte del mundo" tras el descenso a Reto Iberdrola