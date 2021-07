Laporta deberá mover cielo y tierra tras las declaraciones de Tebas

Fútbol Español

María José Frontado R.

En el 'Can Barça' no han transcurrido días tranquilos desde que su jugador estrella e imagen económicamente importante, Lionel Messi, dejara de estar vinculado con el FC Barcelona tras finalizar su contrato el pasado 30 de junio. Por el momento, no ha existido ningún acercamiento ni conversación sobre una posible 'recontratación' del argentino, pese a que el presidente, Joan Laporta, saliera en pocas oportunidades a manifestar que el nuevo contrato y las negociaciones con el jugador 'van en buen camino'.

En las últimas horas, Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, puso en dudas la continuidad de Messi en el conjunto azulgrana si en lo pronto el club no pone en marcha la operación salida. En unas declaraciones para la cadena de televisión española La Sexta, el abogado manifestó que no habrá un trato especial con el Barcelona de no ser posible la inscripción de 'La Pulga' para la venidera temporada.

Tebas fue contudente al señalar que "Si no sale ningún jugador, será imposible". Con estas declaraciones el Barcelona deberá mover cielo y tierra para activar las salidas necesarias en los 38 días restantes para volver a contratar a Leo antes de arrancar la temporada 2021/2022.

Actualmente, Lionel Messi se encuentra enfocado en la Copa América, donde el próximo sábado se enfrentará en la final ante su mayor rival a nivel de selecciones, Brasil.