Sus compañeros coinciden en la despedida a Ramos: "Leyenda"

Compañeros de Sergio Ramos en el Real Madrid aprovecharon sus redes sociales para despedirse públicamente de su capitán en el día en el que deja el conjunto blanco tras 16 temporadas y 22 títulos, y coincidieron en la palabra “leyenda” para definir al central.



“Leyenda viva y capitán de una generación llena de trofeos. He aprendido mucho y me ha gustado mucho formar un dúo complementario. ¡Enhorabuena por todos estos años en el Madrid, defendiendo a tu equipo de forma ejemplar y también marcando muchísimos goles! ¡Respeto! Sergio Ramos”, escribió un Raphael Varane que ha sido su pareja en el centro de la zaga durante las últimas temporadas.



Su compatriota, Karim Benzema, tercer capitán del Real Madrid, también dedicó un mensaje cariñoso a alguien que considera más que un compañero de equipo: “Más que un capitán, mi amigo, mi hermano. Gracias por todos los momentos que hemos pasado juntos en el camino del éxito del Real Madrid. Te deseo lo mejor leyenda”, compartió.



Lucas Vázquez, quien recientemente sí llegó a un acuerdo para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2024, aprovechó la cuenta oficial de la Liga de Campeones en la que pedía que se resumiera a Ramos en tres palabras: “Amigo. Capitán. Leyenda”, eligió el gallego.



También respondió Toni Kroos, quien optó por “¡Mejor defensor de siempre!“ –“’Best! Defender! Ever!’”, escribió en inglés-.



Minutos más tarde, Lucas Vázquez escribió el texto más personal y emotivo dedicado a su amigo Ramos: “Tenía la esperanza de que este día no llegara, estoy seguro de que no me equivoco al decir que hoy todos perdemos.Yo personalmente pierdo el compartir y disfrutar mi día a día haciendo lo que más me gusta con un amigo de los de verdad, que me recibió como a un hermano desde el primer día que entré a un vestuario que de primeras impone y mucho", comenzó.



“Mi camino sin ti hubiera sido totalmente diferente, pero para qué pensar en eso, si la realidad fue que vivimos unos años juntos que se van a quedar para siempre en nuestra memoria, de muy buenos momentos, de otros no tan buenos, de muuuchos éxitos que ya no nos va a quitar nadie y sobre todo de muuuuchas risas y charlas eternas”, continuó



"En el campo, en el vestuario, para el Madridismo, se va uno de nuestros mejores guerreros, el mejor compañero de batallas, el mejor Capitán de la historia de este club. Aquí no me extiendo más, todos saben quien eres. Nos vemos a la vuelta, te voy a echar de menos, te vamos a echar de menos, dale duro capitán, estoy seguro de que nuestros caminos se volverán a encontrar. Hasta muy pronto amigo. GRACIAS”, concluyó.



Thibaut Courtois le agradeció los momentos que han vivido juntos desde que el belga llegase al Real Madrid hace tres temporadas: “Gracias Sergio por todo el tiempo que hemos compartido, por tu ejemplo y compromiso. Eres una leyenda del Real Madrid y del fútbol. Te deseo lo mejor, capitán”.



Siguiendo con los porteros, Iker Casillas, excapitán también y leyenda del club, compartió una foto con Ramos sosteniendo la Décima Liga de Campeones conquistada en Lisboa en la que el central fue clave con su empate de cabeza en el minuto 93.



“Hoy dejas tu casa amigo, pero siempre serás una leyenda del Real Madrid. Un placer haber compartido tantos buenos momentos a tu lado. Todo lo mejor en tu futuro Sergio Ramos. ¡¡GRANDE DENTRO Y FUERA!!”, escribió el hoy embajador del conjunto blanco.



Xabi Alonso, partícipe también de la Décima Liga de Campeones, compartió una foto del momento del cabezazo de Sergio Ramos en el minuto 93 para empatar el partido con un escueto mensaje: “Eterno. Gracias”.



Otro excompañero, José María Gutiérrez ‘Guti’, fue de los primeros en reaccionar: “Capitán, una pena para todos que no termines tu carrera en nuestro Real Madrid. Te lo mereces, pero volverás, suerte amigo”.



Durante su comparecencia de prensa de despedida comenzaron a llegar más mensajes de compañeros. Dani Carvajal ponderó su importancia representando al club: “Hasta pronto capitán. Eres el puro ejemplo de lo que representa el Real Madrid, sacrificio, esfuerzo, dedicación, talento, y sobre todo profesionalidad. Han sido ocho años aprendiendo del mejor y disfrutando del mejor capitán que uno puede tener. Mucha suerte para lo que viene un abrazo amigo”.



Por su parte, Nacho recordó también su gol de la Décima: “Mi referente, mi capitán y leyenda. Nos cambiaste a todos el destino y te vamos a echar de menos. Te seguiremos hasta el final AMIGO. Gracias por tanto.



Caros Henrique Casemiro compartió una foto de los dos abrazándose bajo la lluvia a modo de celebración en la que escribió: “Fue un honor pelear a tu lado, capitán. Mucha suerte en el futuro”.



También llegó un mensaje del que ya no será su entrenador, Carlo Ancelotti. Con el italiano le une una amistad, como reconoció Ramos durante la rueda de prensa, y tras su marcha no podrá vivir una segunda etapa junto al técnico. “Querido Sergio, nunca olvidaré lo que hemos vivido juntos. Mucha suerte, Capitán!”, publicó.

EFE