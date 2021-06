Martínez destaca la importancia "psicológica" de que Hazard haya vuelto

Fútbol Español

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, dijo que no tiene relevancia que el capitán belga, Eden Hazard, disfrutara de apenas 10 minutos en el partido amistoso del domingo contra Croacia, ya que lo importante era que estuviera en el campo para superar esa "etapa psicológica".



"El objetivo para Eden es que estuviera en el campo. Era casi una etapa psicológica (...). No importaban los minutos", declaró el técnico español en rueda de prensa.



Hazard, que arrastra dos temporadas plagadas de lesiones en el Real Madrid y no jugaba con Bélgica desde noviembre de 2019, entró ayer en el minuto 82 con 1-0 en el marcador.



"Ahora tendrá que tener más minutos. El siguiente paso será en los entrenamientos", agregó Martínez, quien dijo estar "muy satisfecho" por la adaptación al juego del atacante, de 30 años, e insistió en que lo importante en el encuentro era "dar ese paso sin riesgo, de una forma segura".



El seleccionador de Bélgica, tercera en el Mundial de Rusia 2018, no quiso aventurar cuándo podrá Hazard jugar 90 minutos, y aseguró que con los 5 cambios permitidos en la Eurocopa, suficientes para reemplazar a casi la mitad del equipo, lo importante es que los futbolistas estén a nivel óptimo el tiempo que estén en la cancha.



"Es difícil de decir cuando estará listo, creo que depende de muchas cosas. Lo que importa es que ahora está médicamente bien", prosiguió Martínez, quien insistió en que no es un asunto "de minutos, sino de calidad.



"Ver a Eden Hazard con una sonrisa en la cara y que marque la diferencia" es lo que quiere el seleccionador, señaló a cinco días del debut de Bélgica contra Rusia en San Petersburgo este sábado, para medirse después contra Dinamarca y Finlandia. EFE