En el corazón de Ancelotti siempre estuvo el Real Madrid

Martes 1| 9:07 pm





Madrid. El italiano Carlo Ancelotti se despidió del Everton con un mensaje en sus redes sociales, en el que agradece al club, jugadores y afición su tiempo juntos, y asegura que encara "un nuevo reto" con su regreso al banquillo del Real Madrid, un equipo que asegura siempre está en su corazón.



"Me gustaría agradecer al Everton, a mis jugadores y a la afición por darme la oportunidad de entrenar este fantástico e histórico club. He decidido dejarlo y tomar el nuevo reto con un equipo que siempre está en mi corazón: el Real Madrid", escribió.



Junto a una imagen de celebración y otra de los aficionados con una pancarta que reza "Carlo fantástico; Carlo magnífico", Ancelotti se despidió con agradecimiento del Everton.



"Me llevo conmigo todos los momentos emocionantes que hemos vivido juntos y deseo lo mejor al club y a la afición", sentenció antes de publicar un nuevo post sonriente con el mensaje "juntos de nuevo" y el escudo del Real Madrid.



Posteriormente puso otro tuti con un breve 'Hala Madrid!!!' junto a una foto en la que aparece sonriente con la leyenda 'juntos de nuevo' y el escudo del Real Madrid en lugar de letra O en la palabra juntos. / EFE