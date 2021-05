Zidane, los números de la leyenda

Fútbol Español

Jueves 27| 9:17 am





Zinedine Zidane dice adiós por segunda vez al banquillo del Real Madrid, del que se va, aún con un año de contrato, con un palmarés de 11 títulos en 263 partidos al frente del equipo; lo que supone una media de un trofeo cada casi 24 encuentros (23,9).



De los 263, ganó 172, empató 55 y perdió 36 con 605 goles a favor y 267 en contra; números de leyenda como técnico que le han hecho cosechar un gran palmarés del que destaca, por encima de todo, las tres Ligas de Campeones conseguidas de forma consecutiva, rompiendo el maleficio por el que, hasta su llegada, ningún campeón había logrado repetir.



Además de las tres ‘Champions’, Zidane se hizo con 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas y 2 Supercopas de España al mando del Real Madrid.



Once títulos que le colocan como el segundo técnico más laureado de la historia del club, tres por detrás de Miguel Muñoz. Eso sí, el entrenador español logró los 14 en 605 encuentros sumados en 14 temporadas.



Unos éxitos que llegaron, especialmente, durante su primera etapa al frente del Real Madrid. Se hizo con los mandos el 4 de enero de 2016, a mitad de temporada, y tardó poco más de cinco meses en alzar la Liga de Campeones. Dirigió 149 partidos con 105 triunfos, 28 empates y 16 derrotas ganando tres ‘Champions’, una Liga, dos Supercopas de Europa, una Supercopa de España y dos Mundiales de Clubes.



Al acabar la campaña 2017/2018, tras la final de Kiev, decidió marcharse alegando que el equipo necesitaba un cambio de rumbo y un impulso sin él al mando. Sorprendió su decisión, como la de volver el 11 de marzo de 2019, con diez partidos para el final de una temporada en la que ya no había opciones de alzar un título tras los pasos de Julen Lopetegui y Santiago Solari.



En esta segunda etapa, finalizada este jueves, el balance fue peor -114 partidos con 69 victorias por 25 empates y 20 derrotas- en los que ganó una Liga y una Supercopa de España la pasada campaña.



Así cerró su palmarés como técnico, a la espera de si sigue su camino en otro equipo o selección, en el que solo se le ha resistido la Copa del Rey. Eliminado en tres ocasiones en cuartos de final y esta temporada a las primeras de cambio frente al Alcoyano, de Segunda División B. Los ‘peros’ en un currículum envidiable.



Un título que también se le resistió cuando defendía la camiseta del Real Madrid dentro del terreno de juego, etapa que también terminó por sorpresa con contrato en vigor. Curiosamente, sus últimos encuentros como jugador y como técnico fueron contra el Villarreal.



Como futbolista del conjunto blanco levantó una Liga de Campeones, con el histórico gol de volea al Bayer Leverkusen; una Liga; dos Supercopas de España y una Supercopa de Europa.



Zidane deja el Real Madrid tras una temporada sin títulos, pero camino de otro récord que ya no dependerá de él. El conjunto blanco cerró su participación en Liga con 18 encuentros sin conocer la derrota (13 victorias y 5 empates), la mejor desde que el equipo era dirigido por Ancelotti en 2014.



El italiano fue su mentor, actuó como su segundo el año de la ‘Décima’, y más tarde le superó estableciendo, en la temporada 2016/2017 con 40 partidos invicto, un récord histórico en el Real Madrid y también en el fútbol español. A nivel europeo, solo superado por la Juventus de Turín, con 43.



Palmarés y récords logrados en cinco temporadas -cuatro al completo (2016 a 2018 y 2019 a 2021) y dos en las que llegó a mitad de curso (en enero de 2016 y en marzo de 2019)- que colocan su nombre entre los mejores entrenadores de la historia. EFE