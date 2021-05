Zidane pide que se unifiquen criterios en las acciones con manos

Fútbol Español

Miércoles 12| 7:39 am





Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió el uso del VAR pero insistió en su opinión de la necesidad que hay en el fútbol español de unificar criterios en las acciones de las manos dentro del área y pidió una reunión para que se pite siempre "la misma cosa" para todos los equipos.



"Cada uno hace su trabajo, no voy a hablar más de estas cosas, confío en el fútbol. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, el árbitro el suyo y nada más. Cada vez que diga una cosa se monta un lío para nada, tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo que podemos controlar nosotros", comenzó diciendo Zidane cuando fue preguntado por la polémica surgida tras la mano del brasileño Éder Militao ante el Sevilla.



El técnico madridista recuerda acciones similares que no fueron señaladas como penalti a su favor, por eso pidió que para la próxima temporada se tomen medidas en este tipo de acciones.



"Las cosas tienen que estar claras para todos. El VAR siempre va a ayudar, es algo para mejorar el fútbol, para eso lo han hecho. Se tienen que aclarar las cosas de las jugadas en concreto", manifestó.



"Si me preguntan si la gente del fútbol se tienen que sentar y decir que va a ser siempre así para todos, yo creo que sí, para decir la misma cosa", añadió. EFE