A Coudet le encantaría ampliar su contrato con el Celta más allá del 2022

(EFE).- El técnico argentino Eduardo “Chacho” Coudet afirmó este sábado, en la víspera de visitar al Villarreal, que le “encantaría” ampliar su vinculación con el Celta de Vigo, con el que queda un año de contrato.



“Me encantaría ampliarlo -el contrato- pero ya habrá momentos para sentarnos. La relación mía con la directiva, sobre todo con el presidente, es más que buena. Tenemos un ida y vuelta muy bueno, que me pone muy bien. Pero no es algo inmediato”, comentó en su comparecencia ante los periodistas.



El preparador celeste no cree que el conjunto dirigido por Unai Emery esté “disperso” por su clasificación para la final de la Europa League, y auguró un choque “muy difícil” ante uno de los equipos que “mejor” juega de LaLiga Santander.



“Tienen un plantel de mucha jerarquía y si su entrenador piensa en rotar, tiene una plantilla muy amplia de jugadores de un nivel similar y que pueden sostener una idea. Ya ha pasado en el partido anterior. Para sacar un buen resultado tenemos que hacer un gran partido”, avisó.



Asumió que la baja del internacional peruano Renato Tapia es un contratiempo para su equipo, pero al mismo tiempo apuntó que esta temporada ya han superado otros retos difíciles: “Nunca habíamos ganado en la cancha del Alavés, llevábamos 16 años sin ganar en Bilbao… las estadísticas están para romperlas”. EFE