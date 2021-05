Javi Gracia: Las circunstancias nunca han sido las más adecuadas

Fútbol Español

Lunes 3| 7:25 pm





Madrid. Javi Gracia, destituido como entrenador del Valencia, repasó este lunes que "las circunstancias que han rodeado al equipo nunca han sido las más adecuadas para trabajar con la estabilidad ideal" y expresó que, "fruto de las dificultades de cómo empezó el proyecto, se ha hecho muy difícil conseguir los objetivos deportivos" que se plantearon cuando firmó su contrato con el club.



"Me hubiera gustado decir estas palabras en otro momento, pero ha llegado la hora de decir adiós al Valencia CF. Un club que siempre tendrá todo mi respeto y apoyo para el futuro. No puedo ocultar que las circunstancias que han rodeado al equipo nunca han sido las más adecuadas para trabajar con la estabilidad ideal para cuerpo técnico y jugadores", explicó en un comunicado remitido esta noche a EFE.



"Pero, a pesar de ello, tengo que mostrar mi más absoluto respeto y agradecimiento a mis compañeros de cuerpo técnico y a toda la plantilla por la profesionalidad con la que han trabajado, intentando mantenerse al margen de todos los problemas que nos rodeaban", continuó el técnico, fichado el pasado verano.



También recordó que "ha sido un año muy intenso por muchas razones y con un exigente ritmo e implicación de trabajo de todos en el equipo". "A pesar de ello, y fruto de las dificultades de cómo empezó el proyecto, se ha hecho muy difícil conseguir los objetivos deportivos que se hablaron cuando firmé mi contrato con el Valencia", añadió.



"La profesionalidad de la plantilla y del resto de personas presentes en el vestuario es indiscutible. Por este motivo, me marcho orgulloso del trabajo y esfuerzo que he visto día a día en el campo de entrenamiento, y convencido de que hemos dado lo mejor de nosotros mismos día tras día", agregó.



A la vez, Javi Gracia quiso tener "un reconocimiento especial con los trabajadores del club, de las oficinas y de la ciudad deportiva, por su amabilidad y su constante esfuerzo, siempre dispuestos a hacer más fácil nuestra labor, con una sonrisa y con total predisposición". "Vuestra labor es fundamental", enfatizó.



"Me entristece no haber podido disfrutar de Mestalla, de su público y del ambiente especial que hay en este estadio, aunque quiero agradecer el apoyo que he sentido desde la distancia, y en el día a día por la calle, que sin duda nos ha dado fuerzas para seguir avanzando. Deseo lo mejor al Valencia CF y espero, de corazón, que el club vuelva a brillar como se merece. GRACIAS Y AMUNT VALÈNCIA", concluyó. / EFE