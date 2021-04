Lopetegui: "La clasificación para la 'Champions' es mérito de los jugadores"

Fútbol Español

Domingo 25| 3:12 pm





Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, mostró este domingo su "satisfacción por lograr el pasaporte para la 'Champions' a falta de cinco partidos", tras la victoria contra el Granada (2-1), algo que "es mérito de los jugadores" y que "no ha sido sencillo", por lo que "es para estar muy orgulloso de este grupo".



Aunque quedan quince puntos por dilucidar, Lopetegui señaló que "la clasificación no ha sido sencilla, sin apenas descansar", porque "quedar cuarto (al menos) dos años seguidos nunca lo había hecho el Sevilla en su historia".



El técnico guipuzcoano destacó, además, el "buen partido" de su equipo frente al Granada, a pesar de reconocer que "con el 2-0 ha faltado algo de tranquilidad y claridad para tener más la pelota".



El preparador sevillista señaló que "no hay secretos para explicar estos resultados, sí mucho trabajo y unos jugadores que trabajan mucho y que tienen mucha ambición", la misma que van a mostrar en las cinco jornadas finales para "seguir haciendo algo histórico".

EFE