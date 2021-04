Tebas: "Estos clubes ya han sido sancionados con el desprecio de aficionados"

Fútbol Español

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que los clubes de la Superliga "ya han sido sancionados por sus aficionados y con el desprecio del fútbol europeo" y evitó hablar de otro tipo de sanciones que pueda adoptar el organismo para ellos, aunque "se ha hecho una acción muy peligrosa para el fútbol".



"No corramos con el tema de las sanciones, todo el mundo quiere sancionar y cortar las cabezas, tendrán que tener su procedimiento. Vamos a esperar. Lo más importante es lo que ha ocurrido. Estos clubes ya han sido sancionados por sus aficionados, sobre todo los ingleses, y los demás con el desprecio del fútbol europeo y la política europea. Bastante sanción tienen algunos de los presidentes de esos clubes", afirmó.



Tebas compareció junto a varios presidentes después de que todos los clubes de LaLiga, salvo Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, rechazaran de forma unánime el modelo de la Superliga en el que estos tres figuran entre sus doce fundadores.



"Es evidente que se ha hecho una acción muy peligrosa para el fútbol que no se ha consumado. Si siguen trabajando, las instituciones tendremos que defendernos y plantearnos cómo hacerlo, vamos a esperar. No hablo de temas sancionadores, hablo de otro tipo de acuerdos que podamos tomar", añadió.



Tebas aseguró también que el mensaje de que la Superliga "va a salvar de la ruina" al fútbol "no es cierto", porque "daña a las competiciones en lo económico y lo deportivo".

