Denis Suárez: "No vamos a dejar de pelear por meternos en Europa"

El centrocampista del Celta de Vigo Denis Suárez afirmó que su equipo “no va a parar de pelear” por alcanzar una de las plazas que da derecho a jugar la Europa League 2021-22, pese a que la derrota ante el Sevilla (3-4) les deja a nueve puntos del Villarreal, séptimo clasificado.



“Tengo mucha rabia porque nos metíamos de lleno en la pelea por el séptimo o el sexto puesto, nos poníamos a seis puntos del Villarreal quedando ocho jornadas. Lo que quiero es pelear por estar arriba. Siguen lejos, pero no vamos a parar de pelear por meternos ahí”, señaló el exazulgrana a CeltaMedia.



Denis Suárez, que dio dos asistencias de gol ante el conjunto sevillista, destacó que en el partido de anoche demostraron que pueden “competir contra los mejores”, pues, a su juicio, fueron “superiores” al rival en varias fases del choque.



“Vi un partido igualado. Creo que en la primera parte estuvimos muy bien, apretando mucho. Recuperábamos y sacábamos contras. Luego, ellos hicieron un cambio en el segundo tiempo, pusieron dos puntas y metieron a Suso por detrás de Renato y de mí. Acumularon cuatro en el medio contra dos y nos hicieron muchísimo daño”, comentó.



No obstante, para el centrocampista celeste la clave del duelo estuvo en la “profundidad de plantilla” del conjunto dirigido por Julen Lopetegui, porque eso le permitió llegar más frescos a los minutos decisivos.



“Cuando hacen los cambios se nota muchísimo. A nosotros se nos lesionaron Santi y Chucky, y no tenemos otro delantero. Ellos han metido a De Jong y a Munir. Eso se notó en los últimos 15 o 20 minutos”, indicó. / EFE