Coudet: Todavía no hemos cumplido ningún objetivo

Sábado 10| 9:55 pm





El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta, destacó este sábado la “jerarquía” y el potencial del Sevilla, pero avisó que su equipo será fiel a su estilo y saldrá a por la victoria porque “de momento no hemos cumplido ningún objetivo”.



“Nuestro reto es intentar ganar cada partido y no va a ser una excepción. Hasta que no lo logremos matemáticamente vamos a seguir trabajando”, comentó el técnico celeste, quien evaluó los cambios que ha experimentado su equipo desde que se estrenó precisamente ante el conjunto sevillista en el Sánchez Pizjuán: “Tiempo de trabajo y de conocernos”.



Coudet avanzó que no regalará minutos a los menos habituales en la recta final del curso aunque sellen la permanencia porque “se ganan durante la semana”, y mostró su apoyo a los centrales Aidoo y Fontán, que formarán de inicio por las bajas de Murillo y Araujo: “Van a tener la posibilidad de jugar juntos y demostrar que están a la altura. Ojalá le salgan bien las cosas”.



Achacó los malos resultados del Celta ante los siete primeros clasificados -sólo sumó un empate ante el Atlético en nueve partidos- a la “diferencia sustancial” en cuanto a las plantillas y los presupuestos.



“Es una realidad. Los siete equipos que tenemos por delante son superiores en esto que te nombré. Tenemos que prepararnos de la mejor manera para estar a la altura, pero sí que hay una gran diferencia”, manifestó. EFE