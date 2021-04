Simeone repone a Giménez en el once

Fútbol Español

El penúltimo entrenamiento del Atlético de Madrid para el partido del próximo domingo contra el Betis resolvió la última duda del once de Diego Simeone, con José María Giménez como el elegido para el centro de la defensa en el lugar de Felipe Monteiro, con el que había ensayado el día anterior.



A falta de una sesión más, este sábado en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda, la alineación está ya definida por el técnico, insistente en la formación compuesta por Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, Giménez, Mario Hermoso, Yannick Carrasco; Thomas Lemar, Héctor Herrera, Koke Resurrección; Ángel Correa y Joao Félix. También probó con ello este viernes.



Es el mismo once con el que ensayó el miércoles y casi el mismo del jueves, con una sola variación este viernes respecto a ese día: sale Felipe Monteiro del centro de la defensa y recupera su sitio ahí José María Giménez, según la elección este viernes de Simeone.



Respecto a la alineación titular de la derrota 1-0 con el Sevilla, el técnico introduce cinco novedades: el central Savic, que fue baja por problemas gastrointestinales; el carrilero Carrasco, que cumplió sanción; el medio centro Héctor Herrera y los atacantes Correa y Joao Félix, este último recuperado de un golpe en el tobillo que lo apartó de la convocatoria contra el Sevilla.



Salvo giro de última hora, ese será el once para la transcendental visita dominical al estadio Benito Villamarín, donde pone en juego su liderato, del que se caería si es derrotado o si empata y el Barcelona gana el 'clásico' del sábado al Real Madrid.



Ninguno de los dos escenarios, ni la derrota ni el empate, pasan por la cabeza del Atlético, a por la victoria frente al Betis a pesar de las bajas de dos titulares indiscutibles: el delantero Luis Suárez y el centrocampista Marcos Llorente, que además son los mejores goleadores del equipo rojiblanco en la actual temporada.



Son dos de las cuatro ausencias seguras que tiene Simeone para la cita, junto al delantero Moussa Dembélé, que prosigue con su trabajo al margen del grupo y que aún no reaparecerá frente al Betis, tras el desmayo que le provocó una bajada de tensión leve hace dos semanas y media, y al medio Geoffrey Kondogbia, por cinco amarillas.



La quinta baja podría ser Víctor Machín, 'Vitolo', que, al igual que el lunes, el miércoles y el jueves, también siguió este viernes con el trabajo alternativo por unas molestias musculares que ya le impidieron jugar el pasado domingo frente al Sevilla.



Además de Marcos Llorente y Luis Suárez, pierden su sitio en el once respecto al último choque tres futbolistas por decisión técnica: Renan Lodi, que jugó como carrilero izquierdo; Felipe Monteiro, que fue el central; y Saúl Ñíguez, que partió como medio en el Sánchez Pizjuán y que ahora volverá a la suplencia, como en tres de las últimas cinco jornadas del campeonato. EFE