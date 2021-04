Hazard fuera de la convocatoria

Fútbol Español

Viernes 9| 9:30 am





El belga Eden Hazard sigue fuera de la convocatoria del Real Madrid para encarar el clásico, y pese a estar recuperado de su última lesión muscular Zinedine Zidane no le incluye como novedad en una lista que cuenta con las bajas por lesión de Sergio Ramos y Dani Carvajal, más la de Raphael Varane por coronavirus.



Zidane convoca a los mismos jugadores que se enfrentaron al Liverpool en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, reduciendo la lista a 19 por el contagio de Varane y la ausencia del canterano Sergio Arribas.



El regreso de Hazard, que en la presente temporada solo ha participado en 14 encuentros y causa baja desde el 13 de marzo, tendrá que esperar ya que Zidane no le convocará hasta que el jugador no le transmita que tiene buenas sensaciones para jugar.



El Real Madrid no recupera a tiempo a Dani Carvajal, que ha intercalado ya entrenamientos con el grupo con trabajo individual tras su lesión muscular, y cuenta con la baja de Sergio Ramos por una lesión muscular en un gemelo. Varane, por su parte, sigue confinado tras dar positivo en coronavirus el pasado martes.



Los 19 convocados del Real Madrid para clásico son:



Porteros: Courtois, Lunin, Diego Altube.



Defensas: Odriozola, Militao, Nacho, Mendy, Marcelo.



Centrocampistas: Casemiro, Fede Valverde, Kroos, Modric, Isco, Lucas Vázquez.



Delanteros: Marco Asensio, Vinicius, Rodrygo, Benzema y Mariano. EFE