Benzema y su cuenta pendiente en los clásicos

Nueve clásicos sin marcar. Camino de cuatro años. Karim Benzema encara en el momento goleador más dulce de toda su carrera, una cuenta pendiente en los duelos ante el Barcelona. Será el 36 de blanco y apenas nueve goles. Por su fútbol y el acierto rematador pasarán gran parte de las opciones del Real Madrid de asaltar el liderato de LaLiga Santander.



Sabe la responsabilidad que recae sobre sus espaldas desde la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. El peso del dorsal 9 le exigía dar un paso al frente, ser más egoísta en los últimos metros, seguir siendo el mejor socio a la hora de asociarse para cualquiera de sus compañeros pero mejorar sus registros goleadores era una obligación.



Y la cumplió Karim, principal referente ofensivo madridista de las últimas temporadas, con un ritmo goleador de récord en el presente curso y batiendo marcas personales. Ante el Liverpool se cortó la mejor racha de partidos consecutivos marcando de su carrera. Nueve tantos en siete encuentros. Goles claves en la recuperación del equipo de Zinedine Zidane y las opciones renovadas de pelear por Liga y 'Champions League'.



"Estoy a un nivel físico y mental muy bueno. Mi cuerpo y el de la plantilla están listos para este momento tan crucial", destaca Benzema. Sus 24 goles y seis asistencias en 34 partidos disputados una temporada en la que se ha convertido en el tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid en Liga, con 186 tantos, superando a Carlos Santillana, contrastan con su baja aportación en día siempre señalado en rojo en el calendario.



Karim tardó en estrenarse en un clásico. Hasta el sexto no firmó su primer gol y sirvió de poco. En el Camp Nou, donde solo firmó tres tantos en 17 partidos, su estreno no impidió la tercera consecutiva de la Supercopa de España por el Barcelona, la que era décima de su historia en 2011.



Sin embargo sus nuevo tantos en los clásicos dejaron algún momento inolvidable y un récord. Su estreno en el Bernabéu, en diciembre de 2011, dejó el gol más rápido del histórico enfrentamiento. A los 22 segundos un fallo en un pase sencillo del portero Víctor Valdés, se convertía en un regalo que no desaprovechaba el delantero francés. El tanto tampoco servía de mucho. El Real Madrid caía 1-3 en la mejor etapa de Pep Guardiola.



De media chilena marcaba en el Camp Nou el 2 de abril de 2016 pero Karim nunca fue capaz de unir su nombre al gol en sus apariciones en los clásicos. Nunca encadenó dos ligueros consecutivos con gol. Solo en una ocasión firmó más de un tanto, en marzo de 2014 y el Real Madrid perdió en su estadio (3-4) con dos tantos finales de penalti de Lionel Messi. En cuatro ocasiones, un gol suyo impulsó hacia el triunfo.



Benzema se situará el sábado a la estela de leyendas como Iker Casillas, Fernando Hierro y Raúl González, con 36 clásicos, a uno de igualarlos en la cuarta plaza del historial de jugadores madridistas. Su reto será cambiar la dinámica goleadora, marcar un tanto que le introduzca entre los diez máximos artilleros del histórico duelo y saldar una deuda pendiente en un momento que decide los títulos grandes. El 30% de los goles del Real Madrid, recaen sobre la figura de Benzema. Es el momento de trasladarlo al partido más grande. EFE