Apelación confirma la amarilla a Modric en Balaídos

El Real Madrid esgrimió que Modric no derribó a un contrario/Foto cortesía

Fútbol Español

Miércoles 7| 7:55 am





El Comité de Apelación ha confirmado en su reunión la tarjeta amarilla que vio el croata Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, en el encuentro contra el Celta en Balaídos.



Apelación desestimó el recurso presentado por el Real Madrid y confirmó el acuerdo del Comité de Competición, que a su vez ha había rechazado el pasado 24 de marzo las alegaciones del club blanco.



El Real Madrid esgrimió que Modric no derribó a un contrario en la disputa de un balón, sino que fue el oponente el que impactó después de que el croata efectuase un pase a su compañero Lucas Vázquez, pero los miembros de Apelación "de manera unánime", consideran que la prueba videográfica aportada por el club madrileño "no es suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta, y que la misma corrobora y se ajusta al relato del árbitro" y que la misma "revela la existencia de contacto entre ambos jugadores en el lance del juego al que aquella se refiere".



Por lo tanto, "siendo las imágenes compatibles con lo reflejado en el acta, no pudiendo apreciarse un error material manifiesto, este Comité de Apelación debe necesariamente desestimar el presente recurso de apelación". EFE