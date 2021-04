Suárez sufre molestias en el entrenamiento; Savic, Joao y Carrasco, al once

Fútbol Español

Miércoles 7| 6:43 am





El delantero uruguayo Luis Suárez se retiró del entrenamiento de este miércoles del Atlético de Madrid por unas molestias musculares, en una sesión en la que retornaron el montenegrino Stefan Savic, el portugués Joao Félix y el belga Yannick Carrasco, los tres directos al once para el Betis.



El delantero charrúa sufrió unas molestias musculares durante la sesión que están "pendientes de evaluación", según informó el Atlético, un contratiempo que no afecta al partido del próximo domingo contra el Betis, ya que el futbolista está sancionado tras haber recibido la quinta tarjeta amarilla ante el Sevilla.



Tampoco estuvo en la sesión Marcos Llorente, que tampoco estará en el Benito Villamarín por sanción -por cinco amarillas, igual que Suárez y que el centrocampista francés Geoffrey Kondogbia, quien sí estuvo con el grupo- y aprovechará para hacer entrenamientos individuales. Víctor Machín 'Vitolo' tuvo entrenamiento alternativo.



Retornaron al trabajo en grupo Joao Félix, ausente del partido contra el Sevilla por un golpe, Yannick Carrasco, que se lo perdió por sanción y Stefan Savic, afectado por un problema gastrointestinal la semana pasada. Los tres fueron directos al once que baraja el entrenador Diego Pablo Simeone para enfrentarse al Betis el próximo domingo.



Esa alineación, que tácticamente podría variar entre un esquema 4-4-2 y un 5-3-2, incluiría al lateral inglés Kieran Trippier por la derecha, el uruguayo José María Giménez y Savic como centrales, Mario Hermoso como central o lateral y Carrasco como carrilero o extremo por la izquierda.



En el centro del campo, la baja de Llorente sería suplida por el mexicano Héctor Herrera, que acompañaría al capitán 'Koke' Resurrección y al francés Thomas Lemar; y la responsabilidad del ataque rojiblanco sin Luis Suárez sería para Joao Félix y el argentino Ángel Correa.



No parece que Simeone pueda contar de momento con el delantero francés Moussa Dembélé, que sigue haciendo ejercicios en el césped al margen de sus compañeros, ni con el centrocampista uruguayo Lucas Torreira, que sigue de permiso tras el fallecimiento de su madre. / EFE