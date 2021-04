La copa la gana Euskadi

Fútbol Español

Viernes 2| 11:39 am





DAYRON PADILLA

Errenteria/País Vasco

“Geurea, bai edo bai”, que en castellano significa “nuestra, sí o sí” es la frase que la televisión estatal vasca, ETB (Euskal Telebista) ha utilizado para promocionar la transmisión especial de la gran final de la Copa del Rey, entre la Real Sociedad y el Athletic Club que se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla.

“Esta final de Copa equivale a una final de Grand Slam”, manifestó la tenista Garbiñe Muguruza en declaraciones que concedió al Diario Vasco, vestida con una camiseta del equipo txuri-urdin, cuyo padre es nativo de la localidad de Azpeitia, poblado que está a 42,5 kilómetros de San Sebastián.

Al igual que la afamada deportista nacida en Caracas, muchas han sido las personalidades del deporte, cultura, política, farándula y vida social de Guipúzcoa y Vizcaya que han manifestado su emoción por la histórica contienda. Desde la izada de la bandera del Athletic en el Ayuntamiento de Bilbao y el intercambio de enseñas entre el alcalde de San Sebastián y directivos del club txuri-urdin, hasta la colocación de globos, estandartes, uniformes y otros símbolos distintivos de cada uno de los rivales en bares,restaurantes, tiendas de pequeños comerciantes y en los balcones de cualquier vecindario, son imágenes que describen el ambiente festivo que se respira en cada rincón del País Vasco.

En las calles de San Sebastián y en los principales poblados de Guipúzcoa se observan banderas de la Real Sociedad con las expresiones de “Gurekin” (con nosotros en castellano), “Goazen!”, lo equivalente a “vamos” o a “let's go” en inglés, acompañados también de la tradicional “ikurriña”, la bandera vasca con sus colores blanco,rojo y verde, cuyo diseño es muy similar a la del Reino Unido. No obstante, también en las zonas urbanas de Guipúzcoa hay la presencia de seguidores del conjunto que dirige Marcelino García Toral, con bufandas y estandartes que tienen impresas el “Aupa Athleti”.

Uno de esos hinchas del plantel de Bilbao es Unai López, joven de 30 años de edad, socio del club de San Mamés y además, militante del Partido Nacionalista Vasco. “Para mí es un sueño realidad que el Athleti vaya a jugar dos finales de la Copa del Rey”, indicó el guipuzcoano de sangre vizcaína, quien pertenece a una generación que creció escuchando las historias de la legendaria celebración de “La Gabarra” en los años de 1983 y 1984, cuando el Athletic junto a su afición recorrió la Ría de Bilbao por medio de embarcaciones en las que mostraron sus trofeos.

“Si el mundo entero envidia en algo al Athletic es esa fuerte unión entre afición y equipo”, sostiene López, el cual antes de la pandemia tenía planeado viajar a Sevilla. “Yo tenía organizado un viaje con varios miembros de varias peñas del Athletic, que incluía una concentración en la Basílica de la Virgen de Begoña (patrona de Vizcaya), donde íbamos a rezar dos Padres Nuestros en euskera y castellano e irnos cual peregrinos a Sevilla como quien realiza el Camino de Santiago. Desgraciadamente no pudo ser, era una ilusión y esas excursiones las hemos realizado otras veces con destinos más cortos como Valencia y Barcelona. En el caso de Sevilla se trataba de algo muy especial, porque prácticamente recorres el país de norte a sur andando. Iba a ser la más grande de las bilbainadas”.

Por otra parte, López destaca el cordial clima que existe entre las aficiones de la Real Sociedad y Athletic Club.“Somos un ejemplo a seguir. Creo que en el caso del Real Betis y Sevilla, Real Madrid-Atlético de Madrid y Barcelona-Espanyol tienen que aprender mucho de nosotros”.

Ese ambiente armónico entre rojiblancos y txuriurdines, lo ratifica en sus palabras Mikel Azkune, un guipuzcoano aficionado del Athletic club que se desempeña como responsable de la publicidad del diario Berria, único rotativo 100% en euskera y jefe de márketing, comunicación y redes sociales del Touring KE, un equipo de la localidad de Errenteria, que ha servido de cantera de la Real Sociedad. “Mi equipo es el Athletic pero mis hijos son de la Real Sociedad y me da pena no poder disfrutar este partido con ellos y con mis amigos”, indicó este euskaldun que vive el fútbol con mucha deportividad y, confiesa que le agrada la forma de jugar de los dirigidos por Imanol Alguacil.

“Admiro mucho el sistema de juego de la Real que ya se ha vuelto una referencia mundial. No soy de colocar banderas en mis balcones, pero si lo hiciera pues seguramente pondría las banderas del Athletic y de la Real tranquilamente, este es un acontecimiento histórico para nosotros. Hoy en día el nivel del fútbol vasco es exagerado, pues nunca ha estado mejor representado, ya que de los veinte clubes que participan en la Primera División cinco son vascos, incluyendo al Osasuna, pues para nosotros Navarra es una de las provincias de Euskal Herria y además, estos equipos se han mantenido en primera a lo largo de los últimos años”, destacó.

Esta final inédita para muchos aficionados de la Real Sociedad revive momentos importantes en su historia tanto recientes como de la era en la que fueron campeones de liga a mediados de la década de 1980. “Soy socio de la Real Sociedad desde hace más de 30 años. He vivido los grandes momentos del equipo tanto en Atocha como en Anoeta y también cuando nos tocó bajar a segunda”, manifiesta Iñigo Artano, gestor administrativo de 65 años de edad, quien lleva los colores azul y blanco en el corazón y que resalta lo especial de esta final. “Que sea esta copa entre dos clubes vascos es un plus y este es un torneo muy importante para nosotros.

Sé que el Athletic tiene más títulos y durante mucho tiempo en el pasado se consideró a la Real como un equipo de menos nivel que el Athletic”, añade este guipuzcoano oriundo de Cestona, por el cual corre sangre txuri-urdin, la cual también está presente en su sobrino de 23 años, Iker Plaza-Rodríguez, quien estaba listo para ír a ver a la Real en Sevilla. “Un grupo de amigos ya teníamos listo el apartamento en Sevilla para la final y estábamos a la espera de que salieran las entradas y comprarlas.

Es una pena no vivirlo con normalidad, pues no sabemos cuando dos equipos de Euskadi la disputen.Para mí este es el acontecimiento más importante que he vivido con la Real y.anteriormente me tocó vivir cuando estuvimos a punto de ganar la Liga en Mestalla en la temporada 2002-2003”, comentó este joven estudiante de Ingeniería de Caminos, que ha crecido con un equipo acostumbrado a participar en torneos europeos como la Champions o la Liga Europa.

Estos cuatro entrevistados, independientemente de su edad y equipo al que apoyan coinciden en que más temprano que tarde podrán disfrutar de la inclusión de la Euskal Selekzioa como miembro de la FIFA, tal cual ocurre en el Reino Unido con Escocia, el País de Gales, Irlanda del Norte y Gibraltar, pues esta final debe considerarse como una prueba más del nivel que tiene el fútbol vasco.