Simeone sobre Luis Suárez: Los grandes equipos siempre tienen uno que hace muchos goles

Madrid. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este domingo, tras el triunfo 1-0 contra el Alavés, que "los grandes equipos siempre tienen uno que hace muchos goles", como Luis Suárez, y "uno que ataja muy bien", como Jan Oblak, al tiempo que insistió en la "humildad", el "partido a partido" y en su creencia de que Real Madrid y Barcelona no van a volver a perder.



Luis Suárez marcó el 1-0 y Oblak retuvo el triunfo al detener un penalti. "Como pasa en todos los grandes equipos, si vamos a los números, siempre tienen uno que hace muchos goles y uno que ataja muy bien y un equipo que compite en consecuencia de eso. Sucede muchísimo en los grandes equipos, tener jugadores determinantes que hacen que el trabajo global del equipo se potencie", valoró.



"El trabajo del equipo, del grupo, está siendo extraordinario. Siempre hay una intención, un compromiso, una búsqueda de seguir el camino que nosotros le proponemos... El primer tiempo sí tuvimos la pelota, sí tuvimos el control de juego, pero no fuimos incisivos, no creamos situaciones de gol para poder romper un poco el marcador", repasó en la rueda de prensa telemática en el Wanda Metropolitano.



"Es verdad que ellos también se cerraron muy bien. Cada vez que avance la competición los partidos van a ser más complejos, más duros y más difíciles. El segundo tiempo, lo que hablamos en el entretiempo se logró, aceleramos un poco el final de jugada, con más gente cerca del área. Hasta el minuto 76, 77, tuvimos tres situaciones importantes: la de Suárez, la de Marcos que le ha hecho una parada tremenda y la de Suárez que le da a Carrasco", añadió.



"Nos quedamos con el tiempo apretado, como siempre sucede cuando vas ganando 1-0, el penalti, a tratar de atajar... Muy contento por Jan. Y le genera al equipo tres puntos muy importantes", consideró Simeone, que enfocó a hacer "una semana buena de entrenamientos" y a "pensar en el Sevilla, que es lo que viene por delante".



La Liga está en juego, perseguido el Atlético por el Barcelona y el Real Madrid, de los que explicó por qué piensa él que ninguno de los dos va a perder de aquí al final de la temporada. "Porque, ayudenme ustedes, las últimas diez Ligas, salvo la que ganamos nosotros, siempre ellos han estado ahí compitiendo", apuntó.



"Vivimos una década donde el Barcelona y el Real Madrid han ganado muchísimo. Y no me espero otra cosa del poderío de futbolistas que tienen el Madrid y el Barcelona. Nosotros tendremos que seguir nuestro camino, con humildad, partido a partido y sin pensar en otra cosa", expuso.



Eso será después del parón de ahora por las selecciones nacionales. "Entiendo que es un año complejo, con muchas situaciones, Covid, lesiones, partidos, horarios, jugar entre semana, partidos atrasados, adelantados, y nos tenemos que adaptar. No hay excusas, porque está claro que lo único que importa es lo que pasará cuando termine el partido. Nos tenemos que preparar para llevar adelante todas estas situaciones que tenemos que convivir todavía de acá al final en la Liga española". / EFE