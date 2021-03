Ipurua espera aprovechar el desgaste europeo del rival

Fútbol Español

Sábado 13| 11:05 am





El Eibar desea aprovechar el desgaste europeo del Villarreal para lograr un triunfo en su feudo de Ipurua con el claro objetivo de huir de las posiciones de descenso, que no ocupaba desde la cuarta jornada de la presente en temporada.



Por este motivo, el equipo armero no se conforma ya con un empate ante la imperiosa necesidad de sumar el máximo de puntos después de que su derrota frente al Cádiz la pasada semana, unida a los triunfos del Valladolid y Elche, le hayan situado en los puestos peligrosos de la clasificación.



Mendilibar confía en que sus jugadores puedan vencer al Villarreal, aprovechando el desgaste sufrido por el cuadro castellonense tras el duro enfrentamiento de la Liga Europa ante el Dínamo de Kiev, y que puedan conseguir su segundo triunfo de la temporada en Ipurua, tras el logrado contra el Granada y que es el único con el que cuentan en su casillero, una vez disputados trece, con seis empates y otras tantas derrotas.



Los armeros presentan en Primera un balance ligeramente negativo con el Villarreal con cuatro victorias, tres empates y seis derrotas, si bien los dos últimos enfrentamientos han caído del lado castellonense, con derrotas en La Cerámica la pasada campaña por 4-0 y en la primera vuelta de esta por 2-1. El Eibar ganó la última vez en la anterior temporada al Villarreal en Ipurua también por 2-1.



El Eibar mantiene dos bajas en defensa, las del central Pedro Bigas, que sigue con su proceso de recuperación y la del lateral extremeño Rober Correa, que lleva ya mes y medio en el dique seco por una rotura fibrilar, a las que se ha sumado una inesperada de última hora, la del delantero japonés Yoshinori Muto, que tampoco está entre los 20 convocados.



Lo más seguro es que Mendilibar vuelva a contar de inicio con el mismo once que jugó de salida el pasado fin de semana contra el Cádiz en el Ramón de Carranza, campo del que volvió derrotado por la mínima.



El Villarreal viaja a Eibar con la extrema necesidad de una victoria en liga para romper su racha de ocho partidos sin ganar en el campeonato doméstico, ya que de no hacerlo sus opciones europeas se complicarían en extremo.



Los castellonenses llegan con una racha parecida a la de su rival, aunque a su favor tienen la victoria conseguida en Europa este pasado jueves, lo que les da un respiro.



La nota destacada de cara a este partido es la de las bajas en la línea defensiva, ya que por primera vez el equipo castellonense no contará en liga con sus dos defensas centrales fijos, unas ausencias que obliga a un cambio radical en esa demarcación, ya que los problemas de los laterales derechos hacen que la situación se complique mucho más.



En un principio el equipo no podrá contar con el lesionado Pau Torres y el sancionado Raúl Albiol, a los que se pueden sumar los también lesionados Rubén Peña y Mario Gaspar. Además, siguen fuera del equipo los habituales Vicente Iborra, Francis Coquelin y Alberto Moreno.



Alineaciones probables:



Eibar: Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Bigas, Cote; Pedro León, Expósito, Diop, Bryan Gil; Enrich y Kike García.



Villarreal: Asenjo; Mario o Jaume Costa, Foyth, Funes Mori, Estupiñán; Capoue, Trigueros, Parejo; Gerard, Moi Gómez y Paco Alcácer.



Árbitro: David Mendié (Comité Catalán).



Estadio: Ipurua.



Hora: 17.30 (gmt).



--------------------------



Posiciones: Eibar (18º , 22) y Villarreal (7º, 37 puntos).



La clave: El Eibar quiere aprovecharse del desgaste del Villarreal tras el partido que jugó el pasado jueves en Ucrania contra el Dínamo de Kiev.



El dato: Los armeros cayeron la pasada jornada en puestos de descenso, que no ocupaban desde la cuarta. Han logrado sólo un triunfo en los quince últimos partidos y llevan ya nueve sin ganar.



La frase: Mendilibar : "Si somos más fuertes que nunca como equipo seguro que salimos".



La frase: Emery: El Eibar es siempre un rival complicado y más en su casa.



El entorno: El Eibar cumple el primer año sin público en Ipurua, en lo que supone el partido consecutivo número 20 sin espectadores. Mañana estrenará en el frontal de su camiseta el lema "#DenokBatera" (Todos a una), que lucirá hasta el final de Liga.



------------------



EFE