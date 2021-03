Courtois se siente más valorado en España que en Bélgica

Fútbol Español

Sábado 6| 2:45 pm





Madrid. Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, lamentó la falta de valoración que siente en su país, donde aseguró que no se valora lo que está protagonizando en el conjunto madridista, donde dijo que sobrevivió "a un tsunami".



"Tuve tres años fantásticos en el Atlético y recibí elogios de toda Bélgica. Me convertí en deportista del año y pensé que estaba bien, pero ahora tengo la sensación de que todo lo que hago se ha vuelto normal. Parece que seguir jugando a un alto nivel en el club más grande del mundo ya no vale la pena", lamentó en una entrevista concedida al medio belga 'HLN'.



"Puedo entender que Romelu (Lukaku) ganase el trofeo al mejor belga en el extranjero. Se lo merecía y se lo dije a él, pero que ni siquiera fuera nominado al deportista del año y que otros lo fueran, me parece ridículo. Me siento más apreciado en España o incluso fuera de España que en Bélgica", añadió.



Courtois respondió a la crítica que ha recibido desde su país por ausentarse de una convocatoria y se justificó explicando que acababa de reincorporarse al Real Madrid sin apenas completar pretemporada.



"Cuando ves de dónde vengo en el Real Madrid... Sobreviví a un tsunami. En 2020 gané la Supercopa con una parada decisiva en los penaltis y leo a los analistas decir que merecía menos que Lukaku el trofeo a mejor belga porque él siempre estuvo con la selección. No fui a Dinamarca en septiembre simplemente porque venía de vacaciones y pensé que necesitaba una buena preparación", dijo.



Por último, Courtois enfocó la Eurocopa con el objetivo de al fin ganar una competición con su selección. "Si tenemos al mejor Eden Hazard, al mejor De Bruyne y al mejor Romelu, entonces seremos aspirantes a la victoria. Nuestro equipo no es peor que el del Mundial". / EFE