Ocampos y Acuña viajarán a Barcelona

Fútbol Español

Martes 2| 9:34 am





Los jugadores argentinos del Sevilla Marcos Acuña y Lucas Ocampos, ausentes los últimos partidos por lesión, viajarán a Barcelona pero no será hasta mañana miércoles, día del partido, cuando el técnico sevillista dé la alineación, en la que no ha descartado al delantero para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que disputará su equipo en el Camp Nou.



El lateral izquierdo Marcos Acuña se retiró aquejado de una rotura fibrilar en el muslo izquierdo hace un mes, el pasado 30 de enero en Eibar, mientras que el extremo Lucas Ocampos, sufrió un esguince grado II en el tobillo izquierdo el 6 de febrero ante el Getafe, a resultas de una entrada del defensor togolés Djené Dakonam, y el primer pronóstico sobre la duración de baja apuntaba a unas seis semanas.



Julen Lopetegui informó, después del entrenamiento que dirigió en la matinal de este martes en la ciudad deportiva sevillista, de que los dos internacionales argentinos viajarán a Barcelona "como todos", aunque hasta "mañana no se decidirá cuál es el mejor once para afrontar el partido contra el Barcelona", si bien explicó que "si viaja Ocampos, es porque puede estar".



El entrenador del Sevilla manifestó que "no existe una clave única" para la resolución de la semifinal copera que el miércoles disputa su vuelta en el campo del Barcelona con una renta sevillista de 2-0, ya que "un partido de esta envergadura te obliga a estar muy bien en todos los aspectos".



Lopetegui, en la comparecencia de prensa previa al encuentro, afirmó que "tanto ofensiva como defensivamente", el Sevilla deberá "hacer un gran partido para superar a un rival muy grande" para el que "ni beneficia ni es prejuicio" el problema judicial que sufre, ya que "el fútbol va por otro lado y dictará sentencia".



"El equipo está con ilusión y con ganas de hacer un gran partido. Ese va a ser nuestro objetivo y nuestra ilusión, sin pensar que hemos perdido el partido de antes. Nuestro objetivo es hacer un gran partido con balón y sin balón, lo que vaya a pasar mañana no depende de lo que haya pasado", añadió el preparador guipuzcoano.



Lopetegui, cuyo equipo acusó el sábado el cambio de sistema de Ronald Koeman, explicó que el Sevilla "ha jugado contra varios rivales que han jugado con línea de tres", algo que su equipo ha "hecho también", por lo que opinó que debería "ser capaz de dar la respuesta apropiada en cada momento del partido porque hay muchos momentos dentro de un partido". EFE