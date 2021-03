Emery: No podemos obviar el resultado, pero valoramos el trabajo del equipo

Fútbol Español

Vila-real (Castellón). El entrenador del Villarreal, Unai Emery, manifestó este domingo, tras la derrota sufrida en casa ante el Atlético de Madrid (0-2), que aunque no pueden obviar el resultado también quiere valorar el partido y el trabajo realizado por su equipo.



“No podemos obviar el resultado del partido, pero el equipo ha hecho un partido bastante completo, hemos hecho las cosas como queríamos, pero no hemos sido decisivos en las áreas. La primera parte tuvimos control y buscando el acierto en alguna jugada, el acierto que si han encontrado ellos. En la segunda parte hemos empezado con dudas y ha llegado el gol. A partir de ahí hemos buscado un gol para entrar en el partido y no ha podido ser. Hemos peleado sin suerte”, dijo sobre el partido en rueda de prensa.



“Sabemos que debemos mejorar tras esta mala racha, pero creo que hoy hemos fortalecido el camino a pesar de perder. Creo que no debemos cambiar la línea y el equipo aporta cosas que nos hace pensar que estamos en ello. En Liga seguimos cerca y en Europa estamos ahí. Hemos perdido, debemos trabajar y buscar errores. Debemos ajustar más atrás para no recibir gol en las pocas ocasiones que te hacen, así como mejorar en el área rival”, añadió.



Sobre el objetivo del equipo, Emery dijo que hay cuatro equipos que han certificado una distancia destacada con esas plazas que dan derecho a la Liga de Campeones. "Pensamos en la Europa League y estar en esas posiciones, ahora queremos recuperar gente, ser positivos y optimistas. La liga es el camino, vamos a buscar la regularidad en la Liga recuperar el juego y los resultados”, apuntó.



"El resultado final te hace estar descontento, pero hoy debemos alejarnos del resultado y ver las cosas buenas. El equipo da pasos fuertes, pero nos falta ser competitivos en los detalles pequeños. Debemos trabajar eso, ser competitivos y mejorar los detalles en los partidos. En algún sitio los medios metros nos están penalizando. Somos autocríticos, pero valoramos las cosas buenas", concluyó. EFE