El paso atrás de Joao Félix y la oportunidad de Lodi

Con su colchón liguero disminuido al mínimo (3 puntos) y el golpe anímico y deportivo de la derrota (0-1) contra el Chelsea inglés en la ida de la Liga de Campeones, el Atlético prepara la visita a Villarreal sin Joao Félix en el once inicial, al que accedería el brasileño Renan Lodi.



Aún con otro día más de trabajo por delante en el conjunto rojiblanco antes de viajar al Estadio de la Cerámica, el ensayo de este viernes apunta a un paso atrás del delantero portugués, que quedaría fuera del esquema que baraja el argentino Diego Pablo Simeone, que mantiene el 5-3-2 entre sus planes pese al paréntesis contra el Chelsea, un 4-4-2 que acabó siendo un 6-3-1 en defensa.



El punta luso, alejado de los terrenos de juego durante dos semanas por culpa de un contagio de coronavirus, no entraría en los planes para el inicio del trascendental partido en Villarreal, ya que el acompañante en la punta del ataque del uruguayo Luis Suárez será el argentino Ángel Correa, según lo ensayado este viernes.



No está Joao en el nivel que maravilló al inicio de temporada, cuando celebró sus 21 años instalado en una nube de goles: cuando sopló las velas el 10 de noviembre contaba siete tantos y tres asistencias en diez partidos oficiales, con dobletes ante el Salzburgo, el Osasuna y el Cádiz.



Más allá de los números, las sensaciones que transmitía eran totalmente diferentes: su entendimiento con el capitán 'Koke' Resurrección en la generación de juego, las combinaciones con Suárez y Correa en el ataque... Todo parecía a favor de obra para el portugués, cuya relevancia se ha ido difuminando con los meses.



Tampoco ha sido relevante en esta última racha de ocho victorias ligueras consecutivas del Atlético, a excepción del partido contra el Valencia del 24 de enero (3-1), cuando empató el gol inicial del serbio Uros Racic para los visitantes y dio una asistencia para el 2-1 de Suárez.



Poca responsabilidad se le puede reclamar al joven delantero luso respecto a la debacle contra el Chelsea: obligado a formar como una especie de interior por delante de una línea de seis defensores cuando el conjunto londinense atacaba, era difícil que pudiera salir a relucir su talento, como el de la mayoría de sus compañeros en la fase ofensiva.



En Villarreal -una plaza complicada para el Atlético, que no gana allí desde abril de 2015, con tres derrotas y dos empates en sus últimas cinco visitas-, Simeone optará por la chispa de Correa en lugar de por la elaboración de Carrasco.





VRSALJKO PARA "DESENCADENAR" A LLORENTE



Por detrás de Suárez y Correa, Simeone podría recuperar una de las armas fundamentales de su ataque en los últimos tiempos con el retorno al interior derecho de Marcos Llorente, liberado de las "cadenas" del lateral derecho por la recuperación del croata Sime Vrsaljko, que se perdió los últimos dos partidos por molestias.



El poder atacante del madrileño ya no es una sorpresa, prácticamente un año después de su irrupción goleadora en Anfield Road. Pero su crecimiento ha sido tal, que el ataque rojiblanco pierde muchísimo cuando no tiene la libertad de romper por la banda derecha con asiduidad.



Eso le falta cuando es lateral, y lo puede recuperar cuando Vrsaljko está en el carril. O el inglés Kieran Trippier, que afronta su último partido de sanción, ya que el castigo de la Federación Inglesa por incumplir el reglamento de apuestas vence el 28 de febrero.



Junto al '14' rojiblanco en el centro del campo ensayaron este viernes Koke y el francés Thomas Lemar, por lo que Saúl Ñíguez volvería a esperar su oportunidad en el banquillo.





UNA OPORTUNIDAD PARA LODI



La salida del ilicitano del once, que además de como centrocampista también ha jugado de carrilero izquierdo, y los problemas físicos del belga Yannick Carrasco -una de las dos bajas por lesión del Atlético, junto al central uruguayo José María Giménez-, darían una nueva oportunidad a Lodi, que sigue buscando su mejor versión sin éxito esta temporada.



El caso del brasileño, una de las grandes irrupciones del inicio de la temporada pasada cuando sorprendió por su proyección ofensiva, es un ejemplo inverso al de Llorente. Si sus problemas para defender eran evidentes, al venir de un fútbol menos exigente en ese apartado como el brasileño, lo que aportaba en ataque podía compensar esa carencia. Pero en esta temporada no ha dado ni lo uno ni lo otro.



Este motivo provocó que Carrasco retrasara su posición asumiendo toda la banda en el nuevo esquema del Atlético, pero con el belga entre algodones por unas molestias musculares, puede ser el momento de Lodi, que arrancó como titular indiscutible, pero ha dejado de serlo: no encadena varios partidos como titular desde las tres primeras jornadas ligueras.



El montenegrino Stefan Savic, el brasileño Felipe Monteiro y Mario Hermoso, los tres centrales disponibles, y el portero esloveno Jan Oblak completarían el once con el que trabaja el líder, en busca de 3 puntos fundamentales en Villarreal antes del derbi liguero del 7 de marzo en el Wanda Metropolitano. Un duelo por la hegemonía en la capital y en LaLiga Santander al que el Atlético quiere llegar con mejor tono anímico y futbolístico. EFE