Vrsaljko dice que está "hambriento de fútbol" con el Atlético de Madrid

El internacional croata del Atlético Madrid Sime Vrsaljko asegura que a sus 29 años se siente como al principio de su carrera, "hambriento de fútbol" y con ganas de contribuir a los éxitos de su club en la Liga y en Europa.



"Cumplí 29 años en enero, me siento extraordinariamente bien físicamente y estoy hambriento del fútbol, como al comienzo de mi carrera. Esa motivación y pasión es la consecuencia positiva de toda esa agonía después de Rusia", comentó el jugador en referencia a la lesión de la que se operó tras el Mundial en ese país de 2018.



"Al Atlético le esperan los partidos más importantes de la temporada, tanto en la liga como en la Champions. Ardo de deseo de participar en ello y de contribuir", afirma el defensa en declaraciones que publica hoy el diario croata Sportske novosti.



Respecto a su ausencia en el partido ante el Levante el pasado sábado, el jugador explica que fue una precaución al sentir cansancio en el muslo y para prepararse mejor ante el duelo de Liga de Campeones de hoy ante el Chelsea, en el que finalmente tampoco va a participar.



Vrsaljko recuerda en esa entrevista, con motivo de sus diez años como internacional, que al Atlético le faltan 15 partidos de liga y reconoce que se trata de una competición "muy exigente" y que no se puede bajar la guardia en ningún momento.



El jugador también agradece a su entrenador en el club, Diego Pablo Simeone, su apoyo durante su convalecencia.



"Simeone me alentaba a perseverar y me mostraba cuánto creía en mí. Eso fue muy importante para mí, como a todo jugador que está apenado por una lesión, la ausencia y las incógnitas del futuro", dijo.



"Él es un luchador, pero yo también soy así, apasionado y dispuesto a luchar cuando hay que hacerlo", afirma el defensa. EFE